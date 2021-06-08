Masumlar Apartmanı İnci neden ayrıldı? Farah Zeynep Abdullah diziden neden çıktı?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan sezonunu reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı İnci neden ayrıldı? Masumlar Apartmanı İnci diziden neden çıktı? Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı dizisine neden veda etti?

Masumlar apartmanı İnci neden ayrıldı?

TRT 1 ekranların en sevilen dizisi Masumlar Apartmanı sürpriz bir ayrılık yaşanıyor. Salı akşamlarına damga vuran Masumlar Apartmanı dizisi başrol oyuncusu diziye veda etti. Gözyaşlarını sel eden ayrılık sonrası Masumlar Apartmanı İnci diziye veda etti!

Masumlar Apartmanı İnci öldü mü?

TRT 1 sevilen dizisi Masumlar Apartmanı İnci ölerek diziden ayrıldı. Bir daha geri dönmesi zor olan İnci karakteri 1. sezon finalinde diziye veda etti!

Masumlar Apartmanı Farah Zeynep Abdullah neden ayrıldı?

Farah Zeynep Abdullah, ilk başta Masumlar Apartamnı dizisinden kendi ayrılmak istedi. Şu sıralar tekrar dönmek isteği de gelse de İnci karakteri Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı dizisine veda etti.

Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı dizisine dönmesi zor görünüyor!

Fahriye Evcen geliyor!

Masumlar Apartmanı dizisinde Farah Zeynep Abdullah yerine 2. sezonda Fahriye Evcen kadroya katılacağı öğrenildi. Fahriye Evcen'li Masumlar Apartmanı rekor kıracak gibi görünüyor.