Masumlar Apartmanı İnci Hamile Mi?

TRT 1 ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşan ve reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı isimli televizyon dizisi, bu hafta 37. yeni bölümünü sahneleyecek. Sezon finali kararı aldığı öğrenilen dizinin ekranlara geldiği ilk günden beri büyük bir ilgi ve heyecan içerisinde izlendiği biliniyordu. Kanalın fragmanı yayınlaması ise dizinin yeni bölümü hakkında olan merakı arttırdığı ve seyirci kitlesi projenin finali bölümünü izlemek için sabırsızlandı. Masumlar Apartmanı isimli başarılı dizinin sezon finali bölümü hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Masumlar Apartmanı isimli başarılı dizinin sezon finalinin fragmanında sessiz geçen sahneler izleyicinin dikkatini çekti. Ekranlara gelecek olan sahnelerin oldukça sarsıcı olacağı hakkında yorumlar yapıldı ve dizinin hayranları merak doldu. Bir süre önce Masumlar Apartmanı’nda İnci isimli karaktere hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın projeye veda edeceği hakkında haberler yapılmıştı. Başarılı isim Abdullah'ın canlandırdığı İnci'nin akıllara kazınacak bir ölüm sahnesi ile diziye veda edeceği konuşulmakta. Bu hafta ekranlara gelecek olan sezon finali bölümü ile bu konu netlik kazanacak fakat dizinin fragmanında da yeni gelişmeler öğrenildi.

Yayınlanan sahnelerde İnci karakterinin evden çıkıp gitmesi tüm ev halkının şaşkınlığa uğratacak bunun yanı sıra Han karakterinin de sinir krizi geçirmesi gerilim dolu anlara sebep olacak. Yayınlanan fragmanda İnci'nin şehirden uzak bir yere gittiği ve yanında Safiye'nin de bulunduğu bir sahnede karnını tutması izleyici kitlesini şoka uğrattı. Han karakterinin ise elinde tuttuğu hamilelik test kitine baktığı ve bir hayal sahnesi bulunan bölümde bebek ağlaması ile beşikte olması İnci'nin hamile olduğunu gösteren detaylar arasında bulundu.

İnci, Han ile tartışıp evden gitti ve Safiye de onunla konuşmak istedi. Safiye'nin İnci'nin hamile olduğunu anlaması ardından İnci'ye ne olacağı ve neler yapacağı merak konusu oldu. Seyirci kitlesi İnci'nin karnındaki bebek ile birlikte ölerek diziden ayrılacağını tahmin etmekte. Eğer bu durum gerçek olursa dizi hayranları büyük bir üzüntüye boğulacak. Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah gibi birbirinden başarılı isimlerin rol aldığı dizinin 37. yeni bölümü her karakter için ayrı bir travmatik sahneyi ekranlara taşıyacak.