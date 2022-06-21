Marmaris'te Orman Yangını Büyüyor! 21 Haziran Marmaris Yangını

Bu kez yangın haberi Muğla'nın Marmaris ilçesinde Amazon koyunda kızılçam ağaçları ile kaplı olan ormanda çıktı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Marmaris'te çıkan orman yangını hakkında Orman Genel Müdürlüğü bir sosyal medya paylaşımında bulundu ve konu gündemde yer aldı. Peki son olarak Marmaris'te çıkan orman yangının sebebi nedir, Marmaris orman yangını neden çıktı? Gündemde yer alan üzücü konu hakkında detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri sizler için haberimizin devamında yazdık.

Marmaris'te çıkan orman yangını sonrasında sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulunan Orman Genel Müdürlüğü dikkatleri üzerine çekti. Söz konusu paylaşımda ilk müdahalenin çıkan yangına 8 dakika içinde yapıldığı ifade edildi ve çıkan yangından fotoğraflar da paylaşıldı. Sosyal medyada Muğla'nın Marmaris ilçesinde Amazon koyunda Kızılçam ağaçları ile kaplı olan ormanda çıkan yangın gündem olurken son durum da araştırıldı.

Akşam saatlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde rüzgarın şiddeti ile büyüyen yangın vatandaşları korkuttu. Dakikalar içerisinde büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ederken Orman Genel Müdürlüğü de konu hakkında sosyal medya paylaşımına imza atarak vatandaş ile bilgileri paylaştı. Saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple Amazon Koyu Bördübet 7 Adalar mevkiindeki ormanlık alanda yangına çıktığı belirtildi. Yangın hakkında yapılan ihbar üzerine yangın söndürme ekiplerinin sevk edildiği yönünde bilgiler paylaşıldı. Alevlerin şiddetli rüzgar sebebiyle ani bir şekilde büyüdüğü ifade edilirken ilk olarak iki yangın söndürme helikopteriyle müdahalelerin gerçekleştiği de söylenildi. Hava kararması ile beraber müdahalenin karadan devam edeceği de açıklandı.

Çıkan yangın, şiddetli rüzgar sebebiyle ani bir şekilde çoğaldı ve geniş bir alana yayılması sebebiyle korku dolu dakikalar yaşandı. Denizli, İzmir ve Antalya'dan çok sayıda takviye ekipleri bölgeye sevk edildi ve sık ormanlık alanda etkili olan yangına müdahaleler gerçekleştirildi.