Marmaris’te Köpek Balığı Görüldü! Vatandaş Kafasına Paspasla Vurarak Kovdu

Köpek balığı paniği Marmaris sahilinde yaşandı ve bu durumu fark eden yurttaşlar farklı bir çözüm yöntemi denedi. Denizden çıkmayı reddeden ve ellerine yer silme paspası alan vatandaşlar köpek balığının kafasına vurarak onu uzaklaştırmaya çalıştı. Köpek balığı paniği yaşanan Marmaris sahilinde herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Denizde köpek balığının yanlarında olduğunu fark eden yurttaşlar denizden çıkmak yerine ellerine yersin ve paspası aldı ve köpek balığının kafasına vurarak dikkatleri üzerine çekti. Muğla Marmaris'te bir köpek balığı ani bir şekilde ortaya çıkarak kıyıya yaklaşmaya başladı. Türkiye'nin en sevilen tatil bölgeleri arasında yer alan Muğla Marmaris'te köpek balığı paniğinin yaşaması en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Köpek Balığı Kafasına Paspas Darbesi Alıp Geri Döndü

Hızlı bir şekilde ortaya çıkan ve kıyıya kadar gelen köpek balığını bir yurttaş eline paspas alarak uzaklaştırmaya çalıştı ve kafasına vurarak istediğini başardı. Köpek balığı ise vatandaşın kafasına paspas ile vurması sonrası hızlı bir şekilde denizin derinliklerine doğru geri döndü. Konu hakkında edinilen bilgiler dikkat çekerken vatandaşın uzun paspası köpek balığına doğru uzatıp kafasına sert darbeler ile vurması da dikkat çekici bir çözüm yöntemi olarak değerlendirildi.

Köpek Balığı Denizin Derinliklerine Kaçtı!

Marmaris sahilinde yaşanan olayda köpekbalığının kıyıya kadar yaklaşması korkuturken vatandaşın paspas ile köpeğe darbelerde bulunması ise daha çok dikkat çekti. Köpek balığı vatandaşın paspas ile kafasına darbelerde bulunması sonrasında hızlı bir şekilde denizin derinliklerine doğru kaçarken sahilde bulunan vatandaşlar ise rahat bir nefes aldı.

Köpek Balığı Saldırısında Ne Yapılır?

Mavi denizlerin en tehlikeli canlıları arasında gösterilen köpek balıkları okyanusların hakimidir. Nadiren kıyı kesimlerinde de kendilerini gösteren köpek balıkları Türkiye'nin kara sularında da bulunmaktadır. Bu köpek balıkları elbette okyanuslarda görülenler kadar devasa büyük değildir fakat ölümcül saldırılarda bulunabilirler. Bu canlıların sıklıkla karşılaşılan varlıklar olmaması sebebiyle herkes böyle bir durumda ne yapmak gerektiğini bilmemektedir. Bunun yanı sıra köpek balığı saldırısı yaşandığı sırada bu durumdan kurtulabilmek adına yapılması gereken 3 temel basit durum bulunmaktadır.

Bir gün köpek balığı ile karşılaşılması durumunda öncelikle sakin olunması gerekmektedir ve panik yapmaktan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Köpek balığı ile karşılaşan kişinin canlıyla arasında yeterli mesafe bulunması durumunda ilk olarak sudan çıkması önerilmektedir. İmkan olması halinde sudan çıkılması köpek balığı ile karşılaşıldığında yapılacak olan ilk şey olmaktadır.

Köpek Balığı ile Karşılaşırsanız Burnuna Vurun!

İkinci olarak köpek balığını sersemletmek tavsiye edilmektedir ve bu durum karşı atak niteliğinde görülmektedir. Köpek balığı ile arasında fazla mesafe olmayan ve sudan çıkma imkanı bulunmayan kişilerin köpek balığına karşı atak niteliğinde hamlelerde bulunması gerekmektedir. Denizde ya da okyanusta size doğru gelen bir köpek balığı görülürse köpek balığının burnuna doğru vurmaya çalışılması tavsiye edilir. Burunları oldukça hassas olan köpek balıkları burun bölgesine darbe aldığı zaman büyük ihtimalle uzaklara gidecektir. Bu durumda da köpek balığı tekrar saldırıya geçene kadar sudan çıkmak için fırsat yaratılır.

Üçüncü olarak yapılacak şey ise köpek balığının ağzını açmasını sağlamak olacaktır. Bir köpek balığı eğer bir gün sizi ısıracak kadar çok yaklaştıysa hayata tutunabilmek için yeniden bir şans vardır. Köpek balığının gözlerinin biraz arkasında bulunan solungaçlara ve gözlerine saldırmak bu durumda işe yarayabilir. Köpek balığı saldırısı yaşayan insanlar bu yöntemi denemiş ve bu sayede köpek balığının ağzını açtığını ifade etmiştir.

Köpek Balıkları Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar Nelerdir?

Marmaris sahilinde kıyıya yaklaşan köpek balığı gündemde yer aldı ve vatandaşın paspası ile kafasına vurarak köpek balığını denizin derinliklerine geri döndürmesi dikkat çekti. Konunun gündemde yer alması sonrasında köpek balıkları hakkında araştırmalar gerçekleşti ve bu canlılar hakkında doğru bilinen yanlışlar merak konusu oldu. Popüler filmlerin ve medyanın etkisiyle köpek balıklarının oldukça agresif ve insanlara sıklıkla saldıran hayvanlar olduğu düşünülmekteydi. Fakat bu durum aslında doğru değil ve köpek balıklarının canavar olarak görülmesi popüler filmlerin bir etkisi. Konu hakkında köpekler inekler ve hatta geyikler tarafından öldürülen insan sayısı köpek balığı saldırısı sonucunda hayatını kaybeden insan sayısından daha fazla olduğu ortaya çımıştır. Bu durum da köpeklerin sanılan kadar agresif olmadığını doğrulamaktadır. Bunun yanı sıra köpek balıkları arasında 400’den fazla tür vardır ve bu türler arasında yalnızca birkaç tanesi insanlar için tehlike oluşturur.

Köpek Balığı Filmleri Nelerdir, En Çok İzlenilen ve Beğenilen Köpek Balığı Filmleri!

Köpek balığı filmleri arasında adını en çok duyduğumuz ve en çok beğenilen film öncelikle Jaws isimli filmdir.

Mavi Korku isimli film de köpek balıklarını anlatan bir filmdir ve oldukça dikkat çekmiştir. Bir grup bilim insanı köpek balığı keşfine çıkmış ve olaylar bu şekilde ilerlemiştir.

Shark Night isimli film de köpek balıkları hakkındadır ve görsel efektleri ile izleyici kitlesine korku ve gerilimi en üst düzeyde yaşatır.