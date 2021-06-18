Marmaris'e Nasıl Gidilir, Marmaris'in En Güzel Koyları Hangileridir?

Muğla'nın en güzel ilçeleri arasında yer alan ve Türkiye'nin tatil cenneti olarak da tanınan Marmaris her sene havaların ısınmaya başlaması ile beraber hem yerli hem de yabancı yüz binlerce turiste ev sahipliği yapmaktadır. Yalnızca Türkiye'nin değil tüm dünyanın da en özel tatil beldeleri arasında yer alan Marmaris, yaz aylarında en çok tercih edilen ve sevilen bölgelerden birisi olmaktadır.

Mavi Bayraklı plajları, Berrak koyları, el değmemiş doğası, lüks otelleri, eğlence mekanları ile kusursuz sayılabilecek bir tatilden beklenen her türlü imkanlar Marmaris'te bulunmaktadır. Bölge, Mısır ve Rodos’la olan ticaret bağlantısı adına çok önemli bir görev üstlenmektedir ve antik dönemde Karyalılar’a ait bir liman kenti olmuştur. Bunun yanı sıra Marmaris özellikleri sebebi ile eski zamanlarda sık sık istilaya da uğramıştır.

Ülkemizin Ege Bölgesi'nde Muğla'ya bağlı olan Marmaris, Muğla kent merkezinin güneyinde bulunmaktadır. Bölgede çok sayıda gezecek yerler de bulunmaktadır ve ilçe merkezi olduğu kadar çevresinde bulunan koylar da tercih edilmektedir. İlçe merkezinde Kordon boyu, Barlar Sokağı, Marmaris Kalesi ve İçmeler Plajı turistlerin sıklıkla tercih ettiği yerler arasında bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Marmaris'te çok sayıda gezilecek tarihi yapı da bulunmaktadır. Örneğin Hafsa Sultan Kervansarayı, İbrahim Ağa Camii, Marmaris Kalesi, Marmaris Müzesi, Halıcı Ahmet Urkay Müzesi ve Taşhan Kemerli Köprü’dür.

Güneşin ve denizin tadını çıkarmak için Marmaris'te pek çok plaj da bulunmaktadır. Örneğin Cennet Adası Plajı, İçmeler Plajı, Boncuk Koyu Plajı, Turunç Halk Plajı, Uzunyalı Plajı, Turunç, Selimiye, Kızkumu, Bozburun oldukça tercih edilen yerler arasında bulunmaktadır. Büyük bir sahil kenti olan Marmaris'in çevresinde koylar, mavi bayraklı plajlar, tarihi güzellikler, köyler, milli parklar, antik kentler, piknik alanları ve muhteşem doğa bulunmaktadır.