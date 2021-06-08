Marmara Denizi’ndeki Müsilaja Sebep Olan Şey Bulundu

Türkiye, son günlerde Marmara Denizi’nde patlak veren ve gittikçe yayılmaya başlayan müsilaj (deniz salyası) problemiyle boğuşuyor. Bu söz konusu sorun hakkında araştırmacılar çeşitli incelemelerde bulunmaya başladı. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Plankton Araştırma Laboratuvarı’nda, bir süredir yapılan incelemeler sonucunda müsilajın ana sebebinin ne olduğuna dair birtakım bulgular elde edildi.

Araştırma Laboratuvarı, yaklaşık 23 gün önce Marmara Denizi’nin çeşitli bölgerinden aldığı deniz salyası örneklerini incelemeye başlamıştı. İncelenen salyada çok fazla evsel atık, bakteri ve müsiaja sebep olan tek hücreli canlılar tespit edildi. Bu tespit edilen tek hücreli canlıların müsilajın bu kadar artmasından çok büyük bir rol oynadığı saptandı. Bu tespit ile deniz sularında hali hazırda bulunan bu tek hücreli canlıların neden bu sene bu denli fazla olduğu ve müsilaja sebep olduğu araştıralacak.

İncelemeler esnasından farklı bir tür de keşfedildi. Yapılan incelemelerde, ilk izlenimlere göre bu seneki müsilajın bu denli artmasında evsel atıklar gibi dış etkenlerin tek hücreli canlıları strese soktuğu ve dolayısıyla daha fazla müsilaja neden olduğu bildirildi. Aynı zamanda yanlış avlanma da canlıların üremesine yol açarak, müsilajın artmasında bir etken olduğu saptandı.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Neslihan Özdelice, incelemeler esnasından yeni bir canlı türü keşfettiklerini belirtti. Açıklamasında, “2007-2008 yıllarında gözlemlediğimiz türlerin çoğu, yine bu sene de müsilajdan sorumlu olan türler baskın. Onların dışında farklı olarak bir tür daha gördük. Bu türlerle denemeler yapacağız. Canlıyı belli bir sıcaklık, azot, fosfor kullanarak strese sokarak hangi şartlarda, hangi noktada müsilaj salgıladığını belirleyeceğiz. 2007-2008'de görmediğimiz bir tür daha aktif hale gelmiş halde. Bu senelerden sonra yoğun bir girdi olmuş ki, gerek yağışlarla tarımsal alanlardan girdi, gerek evsel atık oranlarıyla evsel atıklardaki oran da yükselmiş ki, biz bu yapıyı yoğun olarak bu sene görüyoruz” şeklinde konuştu.

Neslihan Özdelice, müsilaja neden olan tek hücreli canlıların önemini vurguladığı konuşmasına şöyle devam etti; “Bu canlılar zaten suda olması gereken canlılar, suya oksijen veren canlılar. Buradaki olay bu canlıları strese sokan bir faktör var. Bu nedenle dışarıya müsilaj salınımı gerçekleşiyor. Bu algleri yok etmek yapabileceğimiz en kötü şey olur. Çünkü bunlar fotosentez yapan ortama oksijen veren canlılar. Bizim bunları strese sokan faktörleri yaratmamız gerekiyor” dedi.

Son olarak Özdelice şunları ekledi; “En çok azot, fosfor dediğimiz yükün fazla olması sorun. 2 seneye yakın hepimiz evde kaldık, yoğun deterjan kullandık. Deterjan içeriklerinde yoğun fosfor var. Koronavirüs dönemi hepimiz evde yoğun deterjan kullandık. Yeme içme alışkanlığı bile arttı bunlar bile etken” diye konuştu.