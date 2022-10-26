Marketlerden şok karar! Sıvıyağı alacak kişilere 50 TL indirim haberi verildi! Kısa süreli olacak

Özellikle, zamların başladığı zamanlarda ayçiçek yağı fiyatlarında artan rakamlar gitgide yükselmeye devam ediyor. Marketlerde 5 litrelik sıvı ya artık 150 TL'nin de üstünde satılmaya başlandı. Bazı marketler ise indirimli ürün yaparak, 150 TL'nin altında da sizlere, indirimli, ayçiçek yağı sunmaya devam edecek.

Migros, market tarafından yapılan yeni kampanyada 30 Ekime kadar devam edecek olan 5 LT lik, ayçiçek yağı 100 TL'nin altına düştüğü duyuruldu. 30 Ekim tarihine kadar Migros market üzerinden ayçiçek yağı alacaklara indirimli fiyatlar sebebiyle, bu ürün kapış kapış gidiyor. En çok ihtiyacımız olan ve fiyatı da arttığı için kara kara düşündüren ayçiçek yağı, 30 Ekim tarihine kadar Migros markette indirimli olarak satılacaktır.

5 Litre ayçiçek yağını, 97,75 TL'ye kadar vereceğini duyuran Migros, bazı şartlar istiyor. Vakıfbank ile yapılan anlaşmada, 155 TL üzerinde yapılan tüm alışverişlerde, 55 TL indirim olacak. 155 TL olan 5 litre sıvı yağını bu durumda 97.75 TL'ye kadar alabileceksiniz.

MİGROS AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI NE KADAR?

Migros Ayçiçek Yağı 5 litre:152,50TL

Orkide Ayçiçek Yağı 4 litre:157,50TL

Yudum Ayçiçek Yağı 4 litre:163,90TL

Kırlangıç Ayçiçek Yağı 4 litre:144,90TL

Turna Ayçiçek Yağı 4 litre:134,90TL

Emek Ayçiçek Yağı 5 litre:163,90TL

Bu ürünlerden her hangi birini Vakıfbank kampanyası ile alırsanız, 55 TL indirim olacaktır.

NASIL ALINIR?

Yapılan kampanyaya katılamak için, Migros marketlere gitmeyeceksiniz. İndirimli verilen ayçiçek yağını almak için, Migros Sanal Market uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Bu şekilde sizde Vakıfbank kartı ile yapacağınız online ödemelerde, hemen 155 TL üzerinde 55 TL indirim alabileceksiniz.