Mariupol Doğumhane Bombalaması: Hamile Kadın, Bebek Öldü

Basında çıkan haberlerde, Rusya'nın anne adayının doğum yapması gereken Ukrayna doğum hastanesini bombalaması sonucu hamile bir kadın ve bebeğinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kurban, kurtarıcılar onu kuşatılmış Mariupol kentindeki molozların arasından geçirirken kanlı karnını beşikledi, az önce olanlara olan şokunu yansıtan kızarmış yüzü.

Ukraynalı yetkililer, Rus askerlerinin 2 Mart'ta etrafını sardığı günden bu yana kentin amansız bombardımanlara maruz kaldığını açıkladı.

O zamandan beri, Mariupol'da kalan yaklaşık 400.000 kişi su, yiyecek ve ilaca erişememiş durumda. Isı ve telefon hizmetleri – ve birçok alanda elektrik – kesildi.

Associated Press gazetecileri tarafından çekilen fotoğraflardaki kadın, doktorların onu hayatta tutmak için çalıştığı cephe hattına daha da yakın başka bir hastaneye kaldırıldı.

Bebeğini kaybettiğini fark eden sağlık görevlileri, "Beni hemen öldürün!" diye bağırdığını söyledi.

Cerrah Timur Marin kadının leğen kemiğini ezilmiş ve kalçası kopuk halde bulmuş. Cerrah, sağlık görevlilerinin bebeği sezaryenle doğurttığı, ancak "yaşam belirtisi göstermediğini" söyledi.

Sonra anneye odaklandılar.

Marin Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Annenin 30 dakikadan fazla canlandırması sonuç vermedi." dedi. "İkisi de öldü."

Sağlık görevlileri, kocası ve babası cesedini almaya gelmeden önce kadının adını alacak zaman bulamadılar.

En azından biri onu almaya geldi, dediler – bu yüzden cesedi Mariupol'un artan ölü sayısı için kazılan toplu mezarlara düşmedi.

Savaş suçlarıyla suçlanan Rus yetkililer, doğum hastanesinin Ukraynalı "aşırılık yanlıları" tarafından üs olarak kullanılmak üzere devralındığını ve içeride hasta veya sağlık görevlisi kalmadığını iddia ediyor.

Rusya'nın BM büyükelçisi ve Rusya'nın Londra Büyükelçiliği görüntüleri "sahte haber" olarak nitelendirdiği için küçümsedi.

Blogger Mariana Vishegirskaya da hastanedeydi; Hava saldırısından bir gün sonra bir kız çocuğu doğurdu ve Çarşamba günkü bombalamayı anlatırken kolu yeni doğmuş Veronika'ya sarıldı.

Fotoğraf ve videolarda enkazla kaplı merdivenlerden inerken hamile çerçevesinin etrafına battaniye dolandığını gösteren Rus yetkililer, onun düzenlenmiş bir saldırıda aktör olduğunu iddia etti.

"Olay, 9 Mart'ta Mariupol'daki 3 No'lı Hastanede meydana geldi. Gözlükler, çerçeveler, pencereler ve duvarlar birbirinden ayrı uçtuğunda koğuşlarda yatıyorduk." vishegirskaya, hala kaçarken giydiği polka nokta pijamalarını giyiyordu.

"Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Koğuşlarımızdaydık ve bazılarının kendilerini örtmek için zamanı vardı, bazıları değildi."

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Pazar günü Ukrayna'daki sağlık tesislerine yönelik tüm saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Bildiride, "Bu korkunç saldırılar hastaları ve sağlık çalışanlarını öldürüyor ve ciddi yaralanmalara yol açarak hayati sağlık altyapısını yok ediyor ve binlerce kişiyi felaket ihtiyaçlarına rağmen sağlık hizmetlerine erişimden vazgeçmeye zorluyor." ifadesi yer aldı.

"En savunmasız olan bebeklere, çocuklara, hamile kadınlara ve zaten hastalık ve hastalıktan muzdarip olanlara ve hayat kurtarmak için kendi hayatlarını riske atan sağlık çalışanlarına saldırmak vicdansız bir zulüm eylemidir."

Bu arada, Rusya'dan Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'a bir kara köprüsü oluşturmanın anahtarı olan Azak Denizi liman kenti yavaş yavaş açlıktan ölüyor.

Derme çatma yeni bir doğum servisinde, yaklaşan her doğum yeni bir gerginlik getirir.

Hemşire Olga Vereshagina, "Doğuma gelen tüm anneler çok şey yaşadı," dedi.

Perişan annelerden biri bombalamada bazı toslarını kaybetti. Sağlık görevlileri Cuma günü sezaryen yaptı, kızını dikkatlice çıkardı ve yaşam belirtilerini uyarmak için yenidoğanı kuvvetlice ovuşturdu.

Birkaç nefes nefese saniyeler sonra Alana isimli bebek ağladı.

Sevinç tezahüratları odada yankılandı. Alana'nın annesi ağladı ve sağlık çalışanları gözlerinden yaşları sildi.