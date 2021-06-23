Mansur Yavaş Duyurdu: Başkent Kart Başladı, Tüm Türkiye'de Geçen Yardım Kartı nasıl alınır? Başkent kart nerelerde geçiyor? Başkent kart bakiye sorgulama ile ilgili detaylar haberimizde...

Tam kapanma sonrasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve ilk önce Ankara'da sonrada Tüm Türkiye'de kullanıma açılan Ankara Başkent Kart tanıtımı yapıldı. Tam kapanma sonrasında özellikle gelir durumu düşük olan kişilere Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen Başkent kart, Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından duyuruldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen bu yardım kartı, ihtiyaç sahibi olan herkesin başvuru yapacağı bir kart modeli olmaktadır.

İşini kaybeden, sosyal yardım alan ve geliri düşük olan kişiler, 100 milyon TL destek paketi bu kartlara yüklendi. 400 TL ve üzerinde sürekli olarak aylık para yüklenecek ve bu kart ile alışveriş yapılabilecektir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Kartı

Pandemi döneminde özellikle acil para ihtiyacı olan kişilere, belediyeler tarafından destekler verilmektedir. Bu desteklerden birisi de Başkent Kart olarak duyurusu yapılmıştır. İhtiyaç sahibi olan kişiler, başkent kart başvurusunu internet üzerinden yapabilirler. Ayrıca sosyal yardımlaşmaya giderek de Ankara başkent kart alabileceklerdir. Başkent kart alan kişilere 400 TL para aktarılacak. Ayrıca kişilerin ihtiyacı durumunda sürekli olarak bu karta para yatırılacak ve kartı istediğiniz zaman kullanabileceksiniz.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Kartı Bakiye Sorgulaması Nasıl Yapılacak?

Kart alan kişiler ayrıca Ankara Başkent Kart bakiye sorgulama işlemlerini de yapabileceklerdir. Kart başvurusu yapacak olan kişiler sorgulama işlemlerini de internet sitesinden ve marketlerin kasa bölümünden öğrenebileceklerdir. Başvuru yapacak olan kişiler ayrıca cep telefonu numarasını verecekler ve bu numara üzerinden harcama sonrasında bakiye öğrenebileceklerdir.

Başkent kartın amacı yardım kolisi dağıtmayı bitirmektir. Kişiler kendi ihtiyaçlarına göre kart ile marketten alışveriş yapabileceklerdir.