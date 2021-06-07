Mansur Yavaş, ‘2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü’nde Finale Kaldı

‘City Mayors Foundation’ (Belediye Başkanları Vakfı) tarafından düzenlenen World Mayor’da ‘2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü’ finalistleri belli oldu. Finalistler arasından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı. Başkan Mansur Yavaş’ın, Kovid-19 virüs salgını kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde ortaya koyduğu işler ve gerçekleştirdiği çeşitli projeler, şeffaf yönetim uygulamaları ve herkese eşit hizmet sunması gibi gerçekleştirdiği birtakım işler, 2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü’nün finalistlerinin arasına girmeyi sağladı.

Edinilen haberlere göre, vakfın açıklamasında da Mansur Yavaş’ın pandemi döneminde ortaya koyduğu hizmetler dünyadaki diğer belediyeler tarafından beğenildiği ve kopyalandığı vurgulandı.

Türkiye’den Tek Aday Mansur Yavaş

Daha önce de Uluslararası Şeffaflık Derneği ve İnsani Geliştirme Vakfı tarafından şeffaflık ödülüne layık görülen Yavaş, ‘World Mayor’ listesinde adını bulunan dünyadaki belediye başkanlarının arasına giren Türkiye’den tek Belediye Başkanı oldu. Listede toplam 21 ülkeden 32 belediye başkanı bulunmakta. Aday gösterilenlerin arasından ise Asya’dan dört belediye başkanı bulunurken, Türkiye’den de tek aday gösterildi.

32 belediye başkanı bulunan aday listesinde, yapılan oylamada Mansur Yavaş’ın ise finale kaldığı açıklandı. World Mayor ekibi, Yavaş için yaptığı açıklamada şunları belirtti: “Çoğu belediye başkanı, vatandaşların maruz kaldığı kısıtlamaları hafifletmek ve en önemlisi yaşlıları ve diğer savunmasız insanları zarar görmekten korumak için elinden geleni yaptı. Belediye Başkanı Yavaş’ın COVID-19’un etkilerine karşı koyma girişimlerinin çoğu diğer belediyeler tarafından beğenildi ve kopyalandı. Ankara’da her kesimden insana başkentin refahına katkıda bulunma fırsatı verilmesini sağladı” dedi.

Şimdiki Turda Yavaş, Gelen Soruları Yanıtlayacak

World Mayor ‘ın açıklamasına göre, şimdiki turda finale kalan adaylar oy kullananlar tarafından gelen soruları tek tek yanıtlayacak. World Mayor ekibi, oy kullananları mail ile bilgilendirerek destekledikleri belediye başkanlarına soru sorabilecekleri iletti. ‘COVID-19, çevre, dürüstlük ve şeffaflık, sosyal eşitlik, ulaşım, uluslararası iş birliği ve şehri ile ilgili planları’ konularında soru sorabileceklerini bildirdi.

Yavaş’a oy veren kişiler, bu yeni turda en fazla iki soru olmak üzere ad-soyad ve yaşadıkları yer bilgileriyle birlikte 11 Haziran 2021 tarihine kadar tercihen İngilizce olmak üzere ankara@wordmayor.com mail adresine sorularını gönderebilecekler.