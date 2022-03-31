Manşet Haber: Hesabınızı Kontrol Edin 5000 TL Ödeme Aktarılmaya Başladı!

Kamu bankalarından emekli olan vatandaşların hesaplarına 5000 TL destek ödemeleri bugünden itibaren aktarılmaya başlandı.

Emekli vatandaşlara ilişkin destek paketleri art arda edilmeye devam ediyor. Özellikle de son zamanlarda sayısız alanda yüksek fiyatları ve zamların sürekli gelmesi sonrasında dar gelir grubunda bulunan bütün vatandaşlar olumsuz etkilendi. Emekli vatandaşların cebini rahatlatacak şahane kampanya haberi son dakika şeklinde Halkbank tarafından ilan edildi.

Emeklilik maaşını Halkbank'tan alan ya da Halkbank’a aktarma sözü veren emekli vatandaşların hesaplarına istemeleri durumunda anında 5000 TL'lik nakit destek ödemesi yapılacak. Emekli vatandaşa destek kredisi kapsamında kamu bankası aracılığı ile sunulan kredi, düşük miktarda nakit problemi bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı düşünmeleri halinde ilaç gibi gelecek.

Halkbank'tan Emeklilere 5000 TL'lik Kira Ödemesi Detayları Neler?

5000 TL'ye varan nakit ihtiyaçlar açısından emekli maaşını Halkbank üzerinden alanlar ya da alma sözü verenler nakit desteğinden faydalanabilecek. 5000 TL'ye varan nakit ihtiyaçları için yüzde 1.58’den başlangıç yapan faiz oranları ile ödeme planlarını hazırlayacak olan emekli vatandaşlara, 36 aylık vade seçeneği ile geri ödemelerini çok rahat bir şekilde yapabilecek.

Sgk emekli iseniz ve emekli maaşınızı 3 yıl boyunca Halkbank üzerinden almak sözü verecekseniz o zaman nakit promosyonu ödemesi başta olmak üzere 5000 TL'lik masrafsız ihtiyaç kredisi avantajlardan faydalanabilirsiniz. Emekliye son dakika olarak verilen bu haber Halkbank'ın internet sitesi üzerinden duyuruldu.