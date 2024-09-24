Manisa’da bir boşanma davasında, voleybol yöneticisi kocanın sık seyahatleri nedeniyle eşi ve çocuklarını ihmal ettiği iddiaları mahkeme gündemine geldi. Kadın, kocasının ailevi özel günleri unuttuğunu ve hastalığına gereken ilgiyi göstermediğini belirterek boşanma talep etti. Mahkeme, kadının lehine 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Koca ise eşinin kıskançlık nedeniyle evden ayrıldığını ve kendisine hakaret ettiğini savundu. Ancak mahkeme, kocayı ağır kusurlu bulurken, kadının davranışlarını hafif kusur olarak değerlendirdi. Boşanmanın ardından kadına aylık nafaka ve manevi tazminat ödenmesine karar verildi.

Yargıtay, yerel mahkemenin kararını onayarak kocanın kusurunu net bir şekilde ortaya koymuş oldu. Bu dava, iş hayatının aile üzerindeki olumsuz etkilerini ve bireyler arası sorumlulukları yeniden gündeme getirdi.