Manipur'da Toprak Kayması: 42 Ölü, 20'si Kayıp

Çarşamba günü geç saatlerde bir demiryolu şantiyesini vuran toprak kaymasında şimdiye kadar 40'tan fazla kişi öldü.

Kurbanlar çoğunlukla işçiler ve Hint Ordusunun gönüllü bir gücünün üyeleriydi.

Yetkililer, şiddetli yağışların ve taze toprak kaymalarının kurtarma çabalarını engellediğini söylüyor.

Muson yağmurları Hindistan'ın kuzeydoğu eyaletlerinde, özellikle Assam, Manipur, Meghalaya ve Tripura'da şiddetli selleri tetikledi.

Sel ve toprak kaymalarında 150'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Assam'da özellikle şiddetli bir etki oldu. Milyonlarca insan yerinden edildi.

Bir hükümet yetkilisi ANI haber ajansına verdiği demeçte, Manipur'un Noney semtinde geçen hafta meydana gelen heyelanın "sürekli yağmurlar"dan kaynaklandığını söyledi.

Hafta sonu kaza mahallinden 18 kişi sağ olarak çıkarıldı. Ancak sitede bulunan yetkililer BBC Hindi'den Salman Ravi'ye yalnızca bir "mucizenin" daha fazla hayat kurtarabileceğini söyledi.

Alandaki enkaz miktarının ve toprağın ıslaklığının, kurbanları aramak için bölgede ağır makinelerin kullanılmasını zorlaştırdığını söylediler.

Kurtarma görevlileri bunun yerine hala enkazda gömülü olan insanları aramak için radar teknolojisini kullanıyorlardı.

Heyelan bölgesi, Manipur'daki Jiribam bölgesini eyalet başkenti Imphal'e bağlamak için inşa edilen bir demiryolu hattının parçasıydı.

107 Bölgesel Ordusu'nun bir bölüğü -Hint Ordusu'nun gönüllü yedek gücü- heyelanın meydana geldiği sırada şantiyeyi korumak için görevlendirildi.

Quint'in bildirdiğine göre , enkazdan çıkarılan 42 cesetten 27'si ordu personeli, diğer 15'i işçiler, demiryolu çalışanları ve köylülerden oluşuyordu .

Yerel halk BBC'ye, işçi kampında isimleri bilinmeyen ve belgeleri mevcut olmayan diğer eyaletlerden çok sayıda işçinin bulunduğunu söyledi.

Manipur'un başbakanı N Biren Singh, trajediyi devletin "tarihindeki en talihsiz olaylardan biri" olarak nitelendirdi.