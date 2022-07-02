Manipur'da Meydana Gelen Toprak Kaymasında Ölü Sayısı 26'ya Yükseldi

Yetkililer, taze yağmur ve düşen kayaların , kuzeydoğu Hindistan'ın Manipur eyaletinde bir demiryolu inşaat sahasını yok eden bir toprak kaymasının enkazından şimdiye kadar 26 ceset çıkaran kurtarma görevlilerini engellediğini söyledi.

Eyalet başkenti Imphal yakınlarındaki bir kasaba olan Noney'deki engebeli engebeli arazide kurtarma çalışmalarının birkaç gün devam etmesi bekleniyor ve Çarşamba gecesinden bu yana hala kayıp olan 37 kişi arasında hayatta kalanları bulma umudu çok az.

Bir kurtarma yetkilisi olan Pankaj Kavidayal, teyit edilen 26 ölüden 21'inin Bölgesel Ordu üyesi olduğunu söyledi.

Ordu personeli, bölgedeki etnik ve aşiret grupları için ayrı bir vatan arayan onlarca yıllık silahlı ayaklanma nedeniyle demiryolu görevlilerinin güvenliğini sağlıyordu.

Noney'deki operasyona buldozer ve diğer teçhizatı kullanan 250'den fazla asker, kurtarma ekibi ve polis katıldı. Cumartesi günü bölgede bildirilen daha fazla toprak kayması konusunda uyarıldılar.

Ekskavatörler ayrıca nehirde ceset aramak için kullanıldı.

Kavidayal, on üç asker ve beş sivilin tamamen süpürülen tren istasyonunun, personel konutlarının ve inşa edilen diğer altyapının enkazından kurtarıldığını söyledi.

Manipur Başbakanı N Biren Singh, yağış ve kötü hava koşullarının kurtarma çabalarını engellemesiyle heyelan mahallindeki durumun "hala ciddi" olduğunu söyledi.

Son üç hafta boyunca devam eden yağışlar, Hindistan'ın kuzeydoğusunu (toplam nüfusu 45 milyon olan sekiz eyalet) ve komşu Bangladeş'i kasıp kavurdu .

Assam, Manipur, Tripura ve Sikkim dahil olmak üzere eyaletlerde şiddetli sağanak ve çamur kaymalarında tahminen 200 kişi öldü, Bangladeş'te ise 17 Mayıs'tan bu yana 42 kişi öldü. Yüz binlerce kişi yerinden edildi.

Bilim adamları, iklim değişikliğinin benzeri görülmemiş selleri tetikleyen düzensiz, erken yağmurların arkasında bir faktör olduğunu söylüyor. Güney Asya'da muson yağmurları tipik olarak Haziran ayında başlar, ancak sağanak yağışlar bu yıl Mart ayında kuzeydoğu Hindistan ve Bangladeş'i vurdu.

İklim değişikliği nedeniyle yükselen küresel sıcaklıklarla birlikte uzmanlar, muson mevsiminin daha değişken hale geldiğini, bunun da genellikle mevsim boyunca yağacak olan yağmurun çoğunun daha kısa sürede gelmesi anlamına geldiğini söylüyor.