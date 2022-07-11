Mane ve Salah, Yılın Afrikalı Futbolcusu İçin 10 Kişilik Listede

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Senegalli süperstar Sadio Mane'nin, üç yıl içinde ilk kez bu ay içinde dağıtılacak olan Afrika'da Yılın Futbolcusu ödülü için 10 adaylık listesinin başında olduğunu duyurdu.

Aday listesi Pazartesi günü açıklandı.

2019'da son ödülü kazanan Mane, Senegal'e ilk Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu ve Katar'daki Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmasında yardımcı olduğu bir sezonun ardından tekrar kazanmaya aday olacak.

Ayrıca kulüp düzeyinde Liverpool ile kupa başarısı elde etti ancak o zamandan beri Bayern Münih'e taşındı.

Eski takım arkadaşları Naby Keita ve Mohamed Salah da Manchester City'den Riyad Mahrez ile birlikte 10 aday arasında yer alıyor. Ödülü 2017 ve 2018'de Salah, 2016'da Mahrez kazandı.

CAF yetkilileri Reuters haber ajansına verdiği demeçte, COVID-19 salgını ve kalifikasyon dönemini takvim yılından 2021-22 sezonuna geçirme kararının son üç yıldır ödül verilmemesinin nedeni olduğunu söyledi.

Kazanan, CAF teknik komitesi üyelerinden, basın ve koçlardan ve Afrika'nın 54 milli takımının kaptanlarından oluşan bir jüri tarafından belirlenecek ve 21 Temmuz'da Fas'ın Rabat kentinde düzenlenecek bir galada açıklanacak.

Aday listesi: