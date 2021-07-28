Manchester’da Hastanede Yangın: 'Yıldırım Çarpması' Nedeniyle Binadaki Hastalar Tahliye Edildi

Trafford General Hospital'daki yangına yedi itfaiye aracı, iki katlı binanın çatısında çıkan yangına müdahale etmek için bir merdiven platformu, hortum makaraları ve bir jet kullanan ekiplerle müdahale etti.

Bir avuç hasta hastanenin etkilenen bölümünden - geriatri servisinden - uzaklaştırıldı, ancak ambulans ekipleri can kaybı olmadığını doğruladı.

Trafford General Hospital'ı işleten Manchester Üniversitesi NHS Foundation Trust'ın bir sözcüsü, personelin "koğuşları ve klinik alanları güvenli bir şekilde tahliye ettiğini" ve "tüm personel ve hastaların güvende olduğunu" söyledi.

Sözcü şunları ekledi: "Trafford Küçük Yaralanmalar Birimi'ni kapatma önlemini aldık. Tüm acil ve acil bakım sorunları için lütfen NHS 111'i aramak da dahil olmak üzere alternatif tesisleri kullanın.”

“Büyük Manchester İtfaiye ve Kurtarma Servisi şu anda katılıyor. Bu devam eden bir olaydır.”

Vakıf, daha önceki bir açıklamada, Trafford General Hospital'ın bir bölgesinin “çatının bir bölgesinde yangına neden olan yıldırım çarptığını” söyledi.

Açıklamada, "Bir koğuştan az sayıda hasta ve personel güvenli bir şekilde tahliye edildi ve Greater Manchester İtfaiye ve Kurtarma Servisi şu anda görevde" diye devam etti.

Kuzey Batı Ambulans Servisi sözcüsü Çarşamba günü öğleden sonra "itfaiyeyi destekleyen kaynakların hala olay yerinde olduğunu" söyledi, ancak can kaybı olmadığını da sözlerine ekledi.

Greater Manchester İtfaiye ve Kurtarma Servisi sözcüsü şunları söyledi: "Bu öğleden sonra (28 Temmuz Çarşamba) saat 14.20'den hemen sonra, Flixton'daki Moorside Yolu üzerindeki bir binada yangın ihbarı almak için yedi itfaiye aracı çağrıldı.

“Ekipler, Manchester Central itfaiye istasyonundan merdiven platformuyla birlikte hızla olay yerine geldi ve solunum cihazı takan itfaiyeciler şu anda iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangına müdahale etmek için iki hortum makarası ve bir jet kullanıyor. "Ekipler şu anda hazır bulunuyor."