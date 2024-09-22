İngiltere Premier Lig'in 5. hafta mücadelesinde Manchester City, sahasında Arsenal ile 2-2 berabere kaldı. Kendi evinde 33 maçtır yenilgi yüzü görmeyen City, Arsenal karşısında da bu seriyi korudu. John Stones, 90+8’de attığı kritik golle takımına bir puan kazandırarak seriyi sürdürdü.

Erling Haaland, maçın dikkat çeken isimlerindendi. Norveçli yıldız, bir kulüpte 100 gol barajını en hızlı geçen oyuncu olma rekorunu Cristiano Ronaldo ile eşitleyerek tarihe geçti. Haaland, 105 maçta bu başarıyı yakalayarak futbolda yeni bir kilometre taşı koydu.

Pep Guardiola ise Calafiori’nin attığı gol sonrası sinirlerine hâkim olamayarak yedek kulübesinde koltuk tekmeledi. Mücadele boyunca iki takım da büyük bir tempo ortaya koyarken, Manchester City’nin evinde Arsenal’e karşı yenilmezlik serisi devam etti.