Manavgat Yangını Söndürme Çalışmalarında İkinci Gün!

4 farklı bölgede dün saat 12.05’te Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangın, 2. günde de devam etti. Çıkan korkunç yangını söndürme çalışmalarına devam edilirken yangından 62 kişinin etkilendiği ve bazı evlerin de boşaltıldığı bilgisine ulaşıldı.

Hem havadan hem de karadan Manavgat yangınına müdahaleler devam ederken alevlerin tarım alanlarına ve yerleşim yerlerine de sıçradığı öğrenildi. Şiddetli rüzgarın etkisi ile yangın farklı bölgelere de sıçrarken söndürme çalışmaları sürdürüldü. Bunun yanı sıra Akseki'de çıkan yangından da acı haber geldi ve 13 kişinin mahallede mahsur kaldığı bilgisine ulaşıldı. Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, konu hakkında yangın sebebiyle Kepezbeleni yolunun kapandığı bilgilerini paylaştı.

Çıkan yangından jandarma ile itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile 12 kişinin kurtarıldığı bilgisine ulaşıldı. Diğer taraftan çıkan yangın sebebiyle dumandan etkilenen 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel isimli şahsın hayatını kaybettiği bilgisi tüm ülkeyi üzüntüye boğdu.

Mahallede bulunan evlerin %80’inin yanlış durumda olduğu öğrenilirken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Şehri Gardaş ile Osman Gardaş isimli şahısların hayatını kaybettiğini bildirdi. Bununla birlikte Manavgat Devlet Hastanesi'nde entübe durumunda tedavi altında olan 10 hastanın farklı bir hastaneye nakil edildiği öğrenildi.

Daha sonra hastane hakkında tahliye işleminin tehlikenin ortadan kalkması ile birlikte durdurulduğu bilgisine ulaşıldı ve Bakan Pakdemirli konu hakkında açıklamalarda bulundu. İlgili hastanenin yangınla ilgili tehlike ile karşı karşıya olmadığını ifade eden Pakdemirli, hastanede hizmet verildiği bilgisini paylaştı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün saat 12.05’te 4 farklı noktada yangın çıkmış ve 19 helikopter, 6 dozer, 800 personel, 2 uçak ve 200 arazöz ile yangına müdahale edilmişti. Yangın sonrasında Manavgat'tan kriz masası oluşturulmuş ve evler boşaltılarak bölgede yaşayan vatandaşlar için 700 civarında konaklama yeri ayarlanmıştı.