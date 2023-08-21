Malulen emeklilik; hastalara, iş kazası ya da normal kaza geçirenlere sunulan bir haktır. Malulen emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısı, normal emeklilikten daha düşük oluyor. Sigortalılık süresi şartının da malulen emeklilik için yerine getirilmesi gerekiyor.

Malulen emeklilik için 1800 gün prim ödeme şartı vardır. Aynı zamanda 10 yıl sigortalılık süresi şartı da yerine getirilmelidir. Malulen emeklilik hakkından yararlanmak için çalışma gücü yüzde 60 oranında kaybedilmelidir. Bu kaybın kanıtlanması için hastaneden sağlık kurulu raporu alınmalıdır. Raporun ibraz edilmesi ile Sosyal Güvenlik Kurumundan malullük aylığı alınabilir.

İŞTEN AYRILMAK GEREKİYOR

Malulen emeklilik hakkından yararlanmak isteyen SSK sigortalılarının çalıştığı kurumdan ayrılması gerekir. BAĞ-KUR sigortalılarının ise faaliyetlerine son vermesi şarttır.

Malulen emekli olmak isteyenlerin malullük durumunun, sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra söz konusu olması da gerekli şartlar arasındadır.

HANGİ HASTALIKLAR MALULEN EMEKLİLİK KAPSAMINDADIR?

Bazı hastalıklara yakalananlar, malulen emeklilik hakkını kullanabilir. Malulen emeklilik hakkı sunulan hastalıklar arasında kanser yer alıyor. Tüm kanser türlerinde çalışma gücünün %60 oranında kaybedilmesi halinde malullük aylığı alınması, söz konusu olabilir.

Epilepsi, MS gibi hastalıklar nedeniyle malulen emekli aylığı alınabilir. Çalışma hayatı sürerken geçirdiği kazalar sebebiyle uzuv kaybı yaşayanlar, malulen emekli olabilir. Duyma, konuşma gibi kayıplar da malullük aylığı için gerekçe olabilir.

Malulen emekli olmak için 1800 gün prim ödeme şartı vardır. 10 yıl prim ödeme şartı da sağlanmalıdır. Ancak başkasının bakımına muhtaç duruma gelen sigortalıların, 10 yıl sigorta süresi şartını sağlamasına gerek yoktur. Sadece 1800 gün prim şartıyla malulen emeklilik söz konusu olabilir.

İş gücü kaybı, yetkili hastanelerden alınan sağlık raporu ile ispatlanmalıdır. İş gücü kaybının yüzde 60 oranında olması gerekir. Gereken şartları taşıyanlar, Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapabilir. Başvurular sırasında istenen belgeler, eksiksiz bir şekilde sunulmalıdır.