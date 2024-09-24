La Liga'nın 7. haftasında Real Betis, evinde Mallorca'yı ağırladı. Benito Villamarin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi Mallorca, 2-1'lik skorla kazandı.

Maçın gol perdesi 7. dakikada Giovani Lo Celso'nun golüyle açıldı, ancak sadece bir dakika sonra Mallorca'dan Daniel Rodríguez Vázquez skoru eşitledi. Karşılaşmanın son dakikalarında Valery Fernandez’in golüyle öne geçen Mallorca, sahadan galibiyetle ayrıldı.

Mallorca'da Cyle Larin 76 dakika sahada kalırken, sakatlığı bulunan Vedat Muriqi maç kadrosuna dahil edilmedi.

Bu sonuçla Mallorca puanını 11’e çıkarırken, Real Betis 8 puanda kaldı. Bir sonraki maçta Mallorca, Real Valladolid deplasmanına, Real Betis ise Las Palmas deplasmanına gidecek.