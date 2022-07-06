Mali'deki Saldırıda İki BM Askeri Öldü, 5 Kişi Yaralandı

BM barış gücü misyonu, kuzey Mali'de el yapımı bir patlayıcı tarafından iki Birleşmiş Milletler barış gücü askerinin öldürüldüğünü ve beş kişinin de ağır şekilde yaralandığını söyledi.

Birleşmiş Milletler Mali'deki Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) sözcüsü Olivier Salgado, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olayın Salı günü Tessalit köyü ile Gao şehri arasında meydana geldiğini söyledi.

Batı Afrika ülkesinde on yıl önce çorak kuzeyine kök salan silahlı grupların saldırıları artırıp toprakları ele geçirmesinden bu yana güvensizlik arttı. Geçen ay Mali'nin orta Mopti bölgesindeki Diallassagou, Diaweli ve Dessagou köylerinde 132 sivil öldürüldü .

Bazıları El Kaide ve IŞİD (IŞİD) grubuyla bağlantılı olan isyancılar, yabancı birliklerin ve BM barış güçlerinin varlığına rağmen ivme kazandı. Daha önce orada yıllarca güvenlik konusunda neredeyse hiçbir gelişme olmadan asker konuşlandıran Fransa, eski sömürgesi Mali ile aralarında çıkan anlaşmazlık nedeniyle askerleri geri çekti .

Çatışma, Sahra'nın güneyindeki Sahel bölgesinde binlerce insanı öldürdü ve milyonlarca insanı yerinden etti.