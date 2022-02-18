Mali'deki Fransız Misyonu Başarısız Oldu Mu?

Şubat 2013'te binlerce kişi, Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande'a kahramanca bir karşılama yapmak için tarihi Mali kenti Timbuktu'daki ana yol boyunca sıraya girdi. Fransız kuvvetleri mali topraklarını ele geçiren ve başkent Bamako'ya doğru yürüyen silahlı grupları geri püskürttükten sonra şehri ziyaret ediyordu.

Dans eden ve Fransız bayrakları sallayan yerliler, Hollande'ın onlara el sallaması sonucu "Vive la France" sloganları attı. Günde beş vakit namaz çağrısını okuyan 14 asırlık Djinguereber çamur camisinin müezzini bile "Vive Hollande" diye bağırırken Fransız bayrağının renklerinde bir atkı gösteriş yaptı.

Bugün, bu uzak bir anı gibi görünüyor. Bamako'da Fransız bayrakları artık neokolonyal bir sembol olarak kabul ediliyor ve Fransa karşıtı protestolar sırasında yakılıyor. Bir zamanlar kurtarıcı olarak anılan askerler şimdi ülkeyi bölmek ve milisleri eğitmekle suçlanıyorlar.

Mali'den Fransa'dan çıkış için yapılan sağır edici çağrılar sonunda Elysee Sarayı'nda duyuldu. Perşembe günü Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kötüleşen ayaklanmaya karşı yaklaşık on yıl süren mücadelenin ardından Takuba olarak bilinen Fransız ordusu ve Paris liderliğindeki Avrupa gücünün geri çekildiğini duyurdu. Yetkili, "Stratejisini ve gizli amaçlarını paylaşmadığımız fiili makamların yanında askeri olarak meşgul olamayız." dedi.

Macron'a göre, Gossi, Ménaka ve Gao kasabalarındaki askeri üsler dört ila altı ay içinde "düzenli" bir şekilde kapatılacak.

Görünürde sonu olmayan bir kampanya

Fransa, 2013 askeri müdahalesini, Cezayir Savaşı'nın sona eki bu yana en uzun Fransız denizaşırı askeri operasyonu haline gelen Barkhane Operasyonu adı verilen karmaşık bir terörle mücadele misyonuna dönüştürdü. Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'a dağılmış durumda 5 binden fazla asker bulunuyor.

Bu ülkelere yaklaşık 15 bin kişilik Birleşmiş Milletler barış misyonu MINUSMA, 800 kişilik Takuba gücü ve Mali askeri yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan AB Eğitim Misyonu (EUTM) eşlik ediyor.

Bu birliklerin varlığına rağmen, El Kaide ve IŞİd (IŞİd) ile bağlantılı çeşitli silahlı gruplar, Sahel'in az yönetilen bölgelerindeki yerel memnuniyetsizlik ve güvenlik açıklarını kullanarak bölgedeki şiddet olaylarını serbest bıraktılar.

Silahlı gruplar sadece 2021 yılında 800'den fazla ölümcül saldırı düzenledi. Binlerce insan öldü ve en az 2,5 milyon insan yerinden edildi. Şu anda bölgede 13 milyon kadar insan insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

Yine de Macron, Mali'deki Fransız misyonunun başarısız olduğunu kabul etmedi.

Fransa bazı yüksek profilli savaşçıları ortadan kaldırarak taktiksel kazanımlar elde etse de, şiddet Benin ve Fildişi Sahili gibi diğer Batı Afrika devletlerinin kuzey sınırlarına yayıldı. Sonu görününce, terörle mücadele operasyonu, Takuba gücü aracılığıyla diğer 13 Avrupa ülkesinin katılımına rağmen Fransa için ağır bir yük haline geldi.

Sokaklarda, hem yozlaşmış siyasi elitlere hem de Fransa'ya karşı güvenlik kriziyle başa çıkamadığı için yaygın bir hayal kırıklığı patladı. Haziran 2020'de ülke çapında protestolar patlak verdi ve ardından 10 ay içinde, Ağustos 2020'de ve mayıs 2021'de tekrar iki askeri darbe yapıldı.

L'Université Sorbonne Paris Nord siyaset bilimi doçenti Dr Boubacar Diawara El Cezire'ye verdiği demeçte, "Sahel eyaletlerindeki kamuoyu giderek uluslararası askeri güçlere karşı isteksiz hale geldi." dedi.

Bamako ile Paris arasındaki çatlak, son darbe liderlerinin Şubat ayında seçim düzenleme anlaşmasını çöpe atıp 2025'e kadar iktidarda kalmaya karar vermelerinin ardından genişledi. Fransa dışişleri bakanı Jean-Yves Le Drian Mali'nin yeni liderlerini "gayrimeşru" ve "kontrolden çıkmış" olarak kınayınca Bamako, Fransız büyükelçisini sınır dışı etti.

Batı için bardağı taşıran son damla, Mali'nin Rusya bağlantılı Wagner Grubu'ndan paralı askerler konuşlandırma kararı oldu. Macron, "İki darbeden sonra iktidarda olan cunta, onları terörle mücadele etmek için değil, güçlerini korumak için bulabilecekleri en iyi ortaklar olarak görüyor." dedi.

Yaygın Fransız karşıtı duygulardan ve devlete olan güvensizlikten yararlanan ordu, halkı Fransa'dan ve demokratik olarak seçilmiş yetkililerden daha donanımlı olduğuna ikna etmiş görünüyor.

Yine de, ülkenin yaklaşık yüzde 80'i güvensizlikle boğuşuyor - Birleşmiş Milletler'in insani yardım kuruluşu OCHA'ya göre 7,5 milyon Malyalının yardıma ihtiyacı var. Mali bu ay, bölgesel organ ECOWAS tarafından uygulanan ekonomik yaptırımların ısırmaya başlamasıyla yaklaşık 92 milyon dolarlık borçları temerrüde düştü.