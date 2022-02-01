Mali, Fransa Elçisini 'Düşmanca ve Çirkin' Sözleri Nedeniyle Sınır Dışı Etti

Ulusal televizyonda okunan bildiride Mali' nin, eski sömürgeci güç Fransa' nın geçiş hükümeti hakkındaki "düşmanca ve çirkin" yorumları sonrasında Pazartesi günü Fransız büyükelçisine ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre verdiği belirtildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Cuma günü yaptığı açıklamada, Mali'nin askeri hükümetinin batı Afrika devleti ile Avrupalı ortakları arasında iki darbe sonrasında artan gerginlik üzerine "kontrolden çıktığını" söylemişti.

Le Drian ayrıca askeri hükümeti gayrimeşru olarak nitelendirdi. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly Cumartesi günü yaptığı açıklamada, fiyatın çok yüksek olması halinde Fransız askerlerinin Mali'de kalmayacağını söyledi.

Devlet televizyonunda okunan bildiride, "Mali hükümeti, uluslar arasındaki dostane ilişkilerin gelişmesine aykırı olan bu sözleri şiddetle kınıyor ve reddediyor." ifadesi yer aldı.

"Mali Cumhuriyeti hükümeti ulusal ve uluslararası kamuoyunu bugün ... Bamako'daki Fransa büyükelçisi, ekselayeni Joel Meyer ... hükümetin 72 saat içinde ulusal bölgeyi terk etmesini isteyen kararı kendisine bildirilmiştir."

Paris'ten hemen bir açıklama gelmedi.

Fransa'nın Mali'de 2013'ten bu yana, başkent üzerinde ilerleyen silahlı grupları geri sürmek için müdahale ettiği askerler bulunuyor. Savaşçılar o zamandan beri yeniden toplandılar ve Sahel bölgesinde giderek daha kanlı bir silahlı ayaklanma yürütüyorlar.

Mali ile eski sömürgecisi arasındaki ilişkiler, askeri hükümetin Şubat ayında seçim düzenleme anlaşmasına geri dönmesi ve 2025'e kadar iktidarı elinde tutmayı önermesiyle bu ay kötüleşti.

İsyancı subaylar Ağustos 2020'de silahlı şiddeti önlemedeki başarısızlıklar nedeniyle öfkeli protestolarla karşı karşıya olan Mali'nin seçilmiş lideri İbrahim Boubacar Keita'yı deviren bir darbeye öncülük etti.

Örgüt, bazı Avrupa ülkelerinin misyonlarıyla uyumsuz olduğunu söylediği Rus özel askeri müteahhitlerini de görevlendirdi.

Mali geçen hafta Danimarka'dan ülkedeki bir Avrupa görev gücüne ait askerlerini geri çekmesini istemiş ve bu da yeni bir krize neden oldu.

Fransa Mali'den Danimarka askerlerinin kalmasına izin vermesini istedi ve Mali hükümet sözcüsü Fransa'ya "sömürgeci reflekslerini" kendine saklamasını söyledi.

Danimarka, Fransa ile tam bir dayanışma içindedir." dedi.

Danimarka savunma bakanı Cuma günü yaptığı açıklamada, Avrupalı müttefiklerin Mali'deki silahlı gruplara karşı mücadelelerini nasıl sürdürecekleri konusunda iki hafta içinde planlar hazırlama konusunda anlaştığını söyledi.