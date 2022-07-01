Mali, BM'nin Barış Güçlerinin İhlalleri Soruşturması Çağrısına Karşı Çıkma Sözü Verdi

Mali, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin insan hakları ihlallerini araştırmak için barışı koruma görevlilerine hareket özgürlüğü tanıma çağrısına karşı çıkacağını söyledi.

Konsey, MINUSMA olarak bilinen dokuz yıllık BM barışı koruma operasyonunu Çarşamba günü 13 lehte oyla 12 ay daha uzatırken, Rusya ve Çin misyonun haklara ilişkin yetkisine itiraz edip çekimser kaldı.

Mali'nin ordusu 2020 darbesinde iktidarı ele geçirdi ve eski sömürge gücü Fransa ile bağlarını kesti .

MINUSMA, Ocak ve Mart ayları arasında Mali ordusunun 320 hak ihlalini belgelediğini söyledi.

Moritanya yakınlarındaki M'bera mülteci kampındaki mülteciler , El Cezire'ye Malili askerlerin son aylarda Rus olduğuna inanılan beyaz askerlerle birlikte suistimalleri artırdığını söyledi.

Mali'nin BM büyükelçisi Issa Konfourou konseye verdiği demeçte, "Mali, MINUSMA'nın soruşturmaları için hükümetin önceden onayı olmadan hareket özgürlüğünü garanti edecek bir konumda değil" dedi. Mali, Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmesine rağmen bu hükümlere uyma niyetinde değil” dedi.

Mali'nin insan hakları ihlallerini araştırmaktan sorumlu olduğunu söyledi.

“MINUSMA, görevini yerine getirmek ve insan hakları konusunda üç aylık raporlar yayınlamak için etkilenen bölgelere erişebilmelidir. Fransa'nın BM Büyükelçisi Nicolas de Riviere, ihlallerin faillerinin adalete teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

MINUSMA tarafından araştırılan en dikkate değer vaka, tanıkların ve hak gruplarının Mali ordusunun beyaz savaşçılarla birlikte isyancı olduklarından şüphelendikleri yüzlerce sivili öldürdüğünü söylediği Moura kasabasında.

Rusya'nın BM Büyükelçisi Yardımcısı Anna Evstigneeva Çarşamba günü kabul edilen kararda insan hakları dilini “müdahaleci” olarak nitelendirdi ve “Malililerin kendi vatandaşlarını koruma ve herhangi bir olayı soruşturma konusundaki egemen haklarından yararlanmalarını sağlamaya yardımcı olmayacağını” ekledi.