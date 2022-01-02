Mali, Batı Afrika Bloğuna Beş Yıllık Seçim Ertelemesi Önerdi

Dışişleri bakanı Cumartesi günü yayınlanan yorumlarda, Mali'nin geçici yetkililerinin Batı Afrika komşularına 2020 askeri darbesinin ardından demokrasiye dönüşün beş yıl uzatılmasını teklif ettiğini söyledi.

Geçiş hükümeti başlangıçta, Albay Assimi Goita'nın Başkan Boubacar Ibrahim Keita'nın devrilmesine öncülük etmesinden 18 ay sonra, Şubat 2022'de cumhurbaşkanlığı ve yasama seçimleri düzenlemeyi kabul etti.

O zamandan bu yana çok az ilerleme kaydetti, bunun suçunu örgütsüzlüğü ve şiddetli şiddet olaylarını suçladı.

Perşembe günü bir seçim takvimi önermekle görevli bir konferans, anketlerin altı ay ile beş yıl arasında ertelenmesi gerektiğini söyledi.

Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, 15 üyeli Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) başkanı Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo ile yaptığı görüşmenin ardından, bu aralığın üst sınırını önerdiğini söyledi.

“Alıkonulan şey beş yıllık bir süreydi. Sunulan konu bu, ”dedi Diop, devlet tarafından işletilen televizyon ağı tarafından yayınlanan yorumlarda. “Ama bu, bu sürenin maksimum olduğunu gösterme meselesi.” Bir ECOWAS sözcüsü yorum yapmak için hemen müsait değildi.

Örgüt, yakın zamana kadar Afrika'nın “darbe kuşağı” olarak ününü yitirmiş görünen bir bölgede askeri darbelere karşı çizgiyi korumak için mücadele ediyor. Goita, Mayıs 2021'de, Keita'nın görevden alınmasından sonra devralan geçici başkanı bir kenara itip işi kendi başına devraldığında ikinci bir darbe yaptı. Gine ordusu da Eylül ayında Başkan Alpha Conde'yi devirdi.

ECOWAS, Malili yetkililere seçim gecikmeleri için yaptırımlar uyguladı ve Mali'nin 2021'in sonundaki Şubat seçimleri için bir plan hazırlamaması halinde daha fazlasını vaat etti. Mali'nin eylemleri, silahlı gruplarla savaşmak için Batı Afrika'nın Sahel bölgesinde binlerce askeri konuşlandıran eski sömürge gücü Fransa ile olan gerilimi de derinleştirdi.