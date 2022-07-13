Maldivler Hükümeti Sri Lanka Cumhurbaşkanını Kabul Ettiği İçin Tepki Aldı

Maldivler Çarşamba günü Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın şafaktan önce uçağa sürpriz bir şekilde gelişi haberiyle uyandı ve Maldivler hükümetinin gözden düşmüş liderin adaletten kaçmasına yardım etmekle suçlanmasıyla şiddetli bir tepkiye yol açtı.

Rajapaksa, Sri Lanka'nın on yıllardır yaşadığı en kötü ekonomik kriz nedeniyle söz verdiği istifasından saatler önce komşu Hint Okyanusu takımadalarına kaçtı . Sri Lanka Hava Kuvvetleri, 73 yaşındaki zanlının eşi ve iki korumasıyla birlikte Maldivler'in başkenti Male'ye Sri Lanka Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla uçtuğunu doğruladı.

Çarşamba öğleden sonra, bir grup Sri Lankalı gurbetçi Male'deki yapay kumsalda protesto gösterileri düzenledi ve üzerinde "Sevgili Maldivli dostlar, lütfen hükümetinizi suçluları korumamaya çağırın" yazılı bir pankart taşıdı.

Çevik kuvvet polisi pankart ve pankartları hızla ele geçirdi ve kalabalığı dağıttı. Sri Lankalı bir kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyada ve haber kuruluşlarının yorum bölümlerinde Maldivliler, Sri Lankalı protestoculara öfkelerini ve dayanışmalarını dile getirerek Rajapaksa'nın ülkesine geri gönderilmesi çağrısında bulundular ve ayrılmasını kolaylaştıran “utanç verici” kararı kınadılar. Devam eden huzursuzluğun ortasında Sri Lanka'da ikamet eden tahmini 8.000 Maldivli'nin güvenliği konusunda da endişeler dile getirildi.

BM Özel Raportörü ve eski Maldivler dışişleri bakanı Ahmed Shaheed, Maldiv hükümetinin "Gotabaya Rajapaksa'ya sığınması ve savaş suçları ve yolsuzluktan sorumlu tutulmasından kaçınmasına yardım etmesi, Maldivler'de demokrasi mücadelesini destekleyen Sri Lanka halkına ve aktivistlerine ihanettir" dedi.

Maldivler'in ana gazetesinin editörü İsmail Naseer, bir köşe yazısında şöyle sordu: “Maldivliler neden bir ulusu yerle bir ettikten sonra kolayca kaçmak için aracı olsunlar? Maldivler hükümeti neden bu kadar düşük bir duruma düşsün? Milyonlarca insan açlıktan ve umutsuzluk içindeyken neden bir kişi Maldiv devleti için daha önemli hale geldi? Cevap verecek kimse yok!”

Öfkenin çoğu Meclis Başkanı Mohamed Nasheed'e yöneltildi . Maldivler hava trafik kontrolünün uçağın iniş talebini reddetmesi üzerine eski Maldivler başkanının müdahale ettiği bildirildi. Yerel basın, Nasheed'in, askeri uçak yerel saatle yaklaşık 3'te (Salı 22:00 GMT) inmeden önce havaalanında görüldüğünü bildirdi.

Daha önce Sri Lanka'ya dış yardım sağlama çabalarını koordine eden Nasheed, hem Maldivler'den hem de Sri Lanka'dan, demokratik kimliğine şüphe düşüren eleştirilerle karşılaştı.