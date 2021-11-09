Malatya'da 2 Katlı Bina Çöktü

İşyerlerinin de bulunduğu 2 katlı bir bina Malatya'da çöktü ve çok sayıda yaralı olduğu bilgisine ulaşıldı. Binada olduğu ifade edilen 25 kişiden 13'ünün yaralı olarak kurtarıldığı söylenildi ve Malatya Valisi Aydın Baruş konu hakkında açıklamalar gerçekleştirdi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Malatya Valisi Aydın Baruş, ekibin 1 kişiden ses aldıklarını söylediklerini aktardı. Ses aldıkları kişiye ulaşmaya çalıştıklarını açıklayan Baruş, açıklamaları ile adından söz ettirdi.

Bir binada yaşanan göçük sonrasında arama kurtarma çalışması başlatıldı ve henüz bilinmeyen bir sebeple göçüğün meydana geldiği aktarıldı.

Söz konusu binanın giriş katında dükkanların da bulunduğu bilgisine ulaşıldı ve bina çevresinde güvenlik önlemlerinin alındığı ifade edildi. Uzman ekipler tarafından bölge üzerinde başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında ise 13 kişinin enkazdan yaralı olarak kurtarıldığı açıklandı. Ambulanslar ile hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumu ise henüz bilinmiyor.

Malatya'da yıkılan binanın caddeye bakan yönünün yanı sıra arka cephede de arama kurtarma çalışmalarının başladığı kaydedildi. Çalışmalar sırasında sıklıkla anonslar yapıldı ve vatandaşlardan sessiz olmaları talep edildi.

Bunun yanı sıra bölgede bulunan görgü tanıkları bina çökmesi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı ve merak edilenleri yanıtladı. Söz konusu yıkılan binadaki bir iş yerinde tüm gün boyunca tadilat yapıldığı söylenildi ve kolonun da kesildiği öne sürüldü. Binanın giriş katında yer alan tavukçu dükkanının işletmecilerinin yanında bulunan pideciyi de alarak mekanı genişletmek amacı ile tadilat çalışmalarına başladıkları iddia edildi. Diğer taraftan olay yerinin çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına binanın göçme anı yansıdı ve kayıt altına alınan görüntüler vatandaşları korkuttu. Vatandaşların kaldırımda yürüdüğü sırada bölgenin toz bulutuna kaplandığı ifade edilirken seyir halinde olan araçların da kaldırımlara çarparak durabildiği bilgisine ulaşıldı.