Mahkum Yapımcısından Yeni Dizi Haberi Geldi!

Tıpkı Mahkum dizisi gibi Fox Tv ekranlarında yayınlanacak olan ve seyirci kitlesini adeta şaşkına çevirecek olan bir proje için hazırlıkların yapıldığı açıklandı. Son dönemin en beğenilen yapımları arasında gösterilen Mahkum isimli dizinin yapımcısının yeni bir proje ile ilgilendiği belirtildi ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Televizyon kanalları dijital platform dizilerinin son yıllarda artış göstermesi sebebi ile diziler konusuna yatırım yapmayı sürdürüyor. Fox Tv de diğer kanallar gibi diziler konusuna önem gösteriyor ve yeni çalışmalar yapıyor. Fox Tv’nin pek çok dizisi erken zamanda final yaparak yayın hayatını sonlandırsa da kanal dizilere yatırım ile ilgili öne çıkıyor ve yeni adımlar atıyor.

Fox Tv, Son Nefesime Kadar isimli diziyi yayına almış ve bu hamlesi ile adından söz ettirmişti. Kanalın yeni yapımlar için de görüşmelerini devam ettirdiği bilgisi açıklandı. Bu sezonda Fox Tv’nin en iyi çıkış yapan dizisi Mahkum isimli proje olmuştu. Mahkum dizisinin yapımcısının bu sıralarda yeni dizi anlaşması yaptığı öğrenildi ve bu durum hakkında detaylar merak konusu oldu.

Mahkum ve Evlilik Hakkında Her Şey gibi birbirinden başarılı iki diziyi kanal için hazılayan MF Yapım firmasının yeni bir dizi için anlaşma yaptığı öğrenildi ve açıklanan bu karar izleyici kitlesinin dikkatini çeken yönde oldu. Yeni dizinin yapımcı Asena Bülbüloğlu’nun imzasını taşıyacağı öğrenildi ve projenin konusu da dizi hayranlarının ilgisi ile karşılaştı. Dizinin bir apartmanda geçeceği öğrenilirken oyuncu kadrosu da araştırıldı. Peki İsmi Kiracı dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir, ne zaman başlayacak, ilk bölüm ne zaman yayınlanacak?

İsmi Kiracı dizisinin bir apartmanda yaşamakta olan farklı ekonomik ve kültür düzeyindeki insanlar arasında yaşanılan olayları ortaya koyacağı açıklandı ve dizi için hazırlıkların yapıldığı bilgisi seyirci ile paylaşıldı.