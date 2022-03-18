Mahkum Dizisine Talat Bulut Katıldı, Heyecan Arttı

Perşembe akşamlarında Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Mahkum isimli televizyon dizisi projesi yeni bölümlerini sergileyerek milyonlarca dizi hayranını ekranlara kitliyor. Her yeni bölümü ile başarısını arttırarak yoluna devam eden sevilen proje Mahkum hikayesi kadar oyuncu kadrosu ile de ilgi çekiyor. Barış karakteri psikopatlığı ile her bölümde tartışma yaratıyor ve oyunculuk performansıyla adından söz ettiriyordu. Fakat Barış'tan daha psikopat bir karakterin Mahkum dizisine katıldığı görüldü ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu.

Ekranlara taşıdığı ilk bölümü itibariyle reyting oranlarında zirveden inmeyen Mahkum dizisine yeni bir karakterin eklenmesi ilgi çekici olarak yorumlandı. Ünlü oyuncu Talat Bulut söz konusu projeye Sinyor karakteri ile katılım gösterdi ve ünlü oyuncunun diziye katılım göstermesi projenin hareketlenmesini sağladı. Sinyor, psikopat bir karaktere hayat verirken bugüne kadar yapmış olduğu kötülükler ile de seyirci kitlesini şaşırtmayı başaran Barış karakterini bile dize getirdi.

Seyirci kitlesi Talat Bulut tarafından hayat verilen Sinyor gibi bir karakterin diziye katılım göstermesi ile büyük bir heyecan yaşadı. Dizi hayranları Barış karakterinin Sinyor karşısında süt dökmüş kediye dönmesini ve şaşkınlık yaşamasını inanılmaz gözler ile izledi. Sinyor karakteri sayesinde Mahkum dizisinin yoluna daha güçlü bir şekilde devam edeceği yönünde yorumlar yapıldı ve dizinin ekranlara taşıyacağı yeni bölümler merak konusu oldu.

Projenizin akşam yayınlanan 14. yeni bölümüne ünlü oyuncu Talat Bulut katılım gösterdi ve oyuncunun hayranları bu gelişme karşısında mutluluk yaşadı. Diğer taraftan 15. bölümde Cemre isimli karaktere hayat veren Seray Kaya isimli oyuncunun da Mahkum dizisine veda edeceği belirtildi. Seray Kaya'nın Mahkum dizisine veda edecek olması seyirci kitlesini çok şaşırtan bir gelişme olarak görülmüştü ve bu durumun sebebinin ise senaryo olduğu öğrenildi.