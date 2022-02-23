Mahkum Dizisinde Köstebek Belli Oldu!

Perşembe akşamlarında Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Mahkum dizisi oldukça başarılı bir çıkışa imzasını atmıştı. İzleyici kitlesinden beğeni toplayan proje, kanalın da sezonun en çok dikkat çeken yapımları arasında gösterildi. Dizi seyirci karşısına çıkardığı yeni bölümlerinde çift haneli izlenme oranları elde edebilen sınırlı sayıda diziler arasında gösterildi.

Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu gibi birbirinden usta iki oyuncunun sergilemiş olduğu başarılı oyunculuk performansı beğeni toplamaya devam ediyor. Diziniz 11. yeni bölümde ise önemli gelişmelerin izleyici kitlesini beklediği şeklinde ifadeler kullanıldı. Barış karakterinin başının köstebek ile derde gireceği dikkat çekti ve tam da bu noktada büyük bir sürprizim görüleceği açıklandı. Barış'ın hiç beklemediği birisinin köstebek olacağı açıklanırken yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu oldu.

11. yeni bölümünü 24 Şubat Perşembe akşamında izleyici karşısına çıkacak olan Mahkum dizisi heyecanlı olayları ve sahneleri izleyici kitlesi ile buluşturacak. Barış karakteri Savaş’ın karanlık geçmişi hakkında bilgilere ulaşacak ve Büge'yi kurban etmeye hazırlandığını öğrenecek.

Rafi'den gelen telefona cevap vermesi ile beraber artık iş yapmaya hazır olacak ancak Rafi’nin son büyük bir isteğinin bulunması dikkat çekecek.Ticari geçmişlerini emniyete sızdıran bir köstebeğin kim olduğunun bulunması Mahkum dizisinin 11. yeni bölümüne damga vuracak. Gelen istek Barış'ın bunu bulması ve emniyete teslim etmesi yönünde olacak. Barış daha sonra köstebek arayışına girecek ve hiç beklemediği bir isimle karşı karşıya kalması sonrasında dikkatleri üzerinde toplayacak.

Fırat karakteri yapmış olduğu hesaplamalar ile firar planının son aşamasına gelecek ve eylem için müfettişlerin gelmiş olduğu sinema gecesini seçecek. İsyan hazırlığı her şeyin yolunda gittiği sırada koğuşlardan kulaklarına gelecek ve tüm planlar da altüst edilecek. Fırat'ın diğer mahkumlar ve firar eylemi ile uğraştığı sırada tek bir şansı kalacak ve bu firarı başarıp başaramayacağı merak edilecek.