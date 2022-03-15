Mahkum Dizisinde Beklenilmeyen Oyuncu Vedası

Bu sezonda Fox TV ekranlarında yayınlanarak izleyici karşısına çıkan Mahkum dizisi Perşembe akşamlarında yeni bölümlerini yayınlamaya devam ediyor. Proje yayınlandığı akşamlarda izlenme oranlarında zirveyi ele geçiriyor ve rakiplerinin onu engellemesine izin vermiyor. Dizi hakkında edinilen bilgilere göre çok önemli bir oyuncunun projeyi veda edeceği ortaya çıktı ve bu durumun sebebi merak konusu oldu.

Sosyal medyanın yanı sıra izlenme oranlarında da çok başarılı bir şekilde yayın hayatına devam eden Mahkum dizisi hikayesi ile birlikte oyuncuların sergilediği performanslar ile de dikkat çekiyor. Diğer taraftan projede çok önemli bir karaktere hayat veren bir oyuncunun diziye veda edeceği açıklandı ve konu hakkında detaylar araştırıldı. Mahkum dizisinde Cemre isimli karaktere hayat veren ünlü oyuncu Seray Kaya'nın diziden ayrılacağı haberi gazeteci Birsen Altıntaş'ın haberinde yazıldı.

Konu hakkında edinilen bilgilere göre söz konusu ayrılığın gerekçesi olarak ünlü oyuncu Seray Kaya'nın canlandırdığı Cemre karakterinin senaryodaki yerinin sona ermesi gösterildi. Bu sebeple Seray Kaya'nın Mahkum dizisine veda edeceği açıklanırken bu ayrılığın 2 bölüm sonra gerçekleşeceği de bildirildi.

Dizide sevilen karakterler arasında gösterilen Cemre projeye veda ederek hikayenin farklı bir yöne doğru gitmesine sebep olacak ve izleyici kitlesi yaşanan bu ayrılık karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyecek. Dizi hayranları bu türde bir ayrılığı beklemezken bir grup izleyici de bu durumun arkasında farklı sebepler olduğunu düşünüyor.

Aralık ayında ekranlara gelmeye başlayan Mahkum dizisi MF Yapım imzalı olarak izleyici ile buluşuyordu. Senaryosu Uğraş Güneş tarafından yazılan projenin yönetmen koltuğunda ise Volkan Kocatürk oturuyordu. Yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana izlenme oranlarında çok büyük başarı elde eden proje sosyal medyada yapılan paylaşımlar ile adından söz ettiriyor ve beğeni topluyor.