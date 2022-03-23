Mahkum Dizisi Yeni Bölüm Gelişmeleri! Kötü Karakterler Şaşırtıyor

Bir süre önce Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve seyirci karşına çıkardığı yeni bölümleri ile dikkat çeken Mahkum isimli televizyon dizisi projesinin yayın hayatına heyecanı yüksek bir şekilde devam ediyor. Perşembe akşamlarında etkili bölümleriyle televizyon ekranlarında zirvesinde yer alan dizide önemli gelişmeler seyirci karşısına çıkıyor ve yaşanacak olan olaylar merak içerisinde bekleniyor. Başarılı isimler İsmail Hacıoğlu ile Onur Tuna’nın çok başarılı oyunculuk performansı sergilediği projeye usta oyuncu Talat Bulut dahil olmuştu. Usta oyuncu Talat Bulut projeye Sinyor karakteri ile katıldı ve dizinin hikayesi Talat Bulut ile daha da güzelleşerek izleyiciyi büyüledi.

Dizinin hikayesinde ünlü oyuncu Talat Bulut'un gelişi ile beraber büyük değişimler ortaya çıktı ve senaristler ekran başında olan seyirci kitlesinin ilgisini çekmeyi yine başardı. Özellikle Barış ile Fırat'ın aynı kaderi paylaşmaları ve yaşanan olaylar sonrasında işbirliği yapmak durumunda kalmaları dikkat çeken bir gelişme olarak görüldü.

24 Mart Perşembe akşamında 15. yeni bölümünü oynayacak olan Mahkum dizisinde yaşanacak olan gelişmeler merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. Fırat ile Barış karakterleri büyük bir alanın ortasında iken ortadan kaybolmuştu ve taraflar kaygı içerisinde kalmıştı. İkilinin köşe bucak aranmasına rağmen nerede oldukları bulunamamıştı ve Sinyor sözünün çiğnenmesinin öfkesini yaşamıştı. Bu olayı çözmeye kararlı olan Sinyor dizide ilgi çekti ve Fırat'ın yaşayacakları merak konusu oldu.

Etkileyici oyunculuk performansları ve güçlü hikayesi ile bu sezona damga vuran Mahkum dizisi yeni bölümleri ile ilgi çekiyor ve magazin gündeminin üst sıralarında yer alıyor. Bu defa 15. yeni bölümü ile dizi hayranları ile buluşacak olan proje araştırma konusu oldu. 15 bölüm fragmanı yayınlanan dizi sahneleri ile dikkat çekti ve Fırat ile Barış’a ne olduğu merak edildi.