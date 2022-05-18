Mahkum Dizisi Sezon Finali İçin Geri Sayım Başladı

Mahkum isimli televizyon dizisi projesi bu kış mevsiminin Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan en başarılı projeleri arasında yer alıyor. Sezon finali yapmak için gün sayan dizi yeni bölümlerinde yaşanan gelişmeler ile de ilgi çekiyor. Dizinin 2 Haziran Perşembe akşamında izleyici karşısına getirilecek olan bölümüyle sezona veda edeceği öğrenildi ve sezon finali bölümünde yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Fakat dizinin son haftalarda izlenme oranlarında düşüş yaşadığı dikkat çeken bir durum olurken projenin 2. sezonunda senaristleri de büyük işin beklediği yönünde yorumlar gerçekleşti.

Uyarlama olarak Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmakta olan dizi yayın hayatına başlaması itibariyle izlenme oranlarını yerle bir etmiş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Fakat başarılı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile geçtiğimiz sezondan bu yana izlenme oranlarında birinciliği elden bırakmayan Camdaki Kız dizisini yerinden etmiş ve birincilik koltuğuna oturmuştu.

Birkaç haftada izlenme oranlarında ciddi bir düşüş yaşayan Mahkum dizisi bu gelişme ile yapımcıyı üzdü ve 2. sezonda neler yaşanacağı merak konusu oldu. Camdaki Kız dizisinin tekrardan 1. olduğu görülürken son haftada ise Mahkum tekrar rakibinin önüne geçmeyi başardı. Fakat bu sırada Camdaki Kız’ın yeni bölümü ise henüz yayınlanmadı ve haftanın 1.'sinin kim olacağı merak konusu oldu.

Dizinin 2 Haziran Perşembe akşamında ekranlara taşıyacağı yeni bölümü ile sezon finali yaparak izleyici kitlesine veda edeceği bilgisine ulaşıldı. Bunun yanı sıra dizinin sezon finali bölümünde nasıl bir reyting oranı elde edeceği de oldukça önem taşımakta. Bir grup izleyici son haftalarda Mahkum dizisinden sıkılmaya başladıklarını ifade etmiş ve hikayenin tuhaflaştığını söylemişti. Bu durumun sebebi ise dizinin orijinalinin 18. bölümünde final yapması fakat Mahkum’un ise hala yayın hayatına devam etmesi olarak görüldü.