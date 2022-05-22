Mahkeme, Eski Pakistan Bakanının Tutuklanmasıyla İlgili Soruşturma Emri Verdi

Pakistan'ın başkentindeki bir mahkeme, eski bir insan hakları bakanının onlarca yıllık bir toprak anlaşmazlığı nedeniyle tartışmalı bir şekilde tutuklanmasıyla ilgili bir soruşturma emri verdi.

İslamabad Yüksek Mahkemesi Başkanı Ather Minallah, Cumartesi günü geç saatlerde, eski bakan Shireen Mazari'nin kızının dilekçesine yanıt olarak soruşturma emri verdi.

Eski Başbakan İmran Han'ın kabine düzeyinde görev yapan Mazari, Cuma günü İslamabad'daki evinin yakınında polis tarafından tutuklandı.

Minallah, İslamabad'daki yetkililerin Pencap eyalet bölgesinden polisin başkentte tutuklama yapmasına izin verme kararını sorguladı.

Han'ın yönetiminde eski enformasyon bakanı olan Fawad Chaudhry, Han'ın Pakistan Tehreek-e-Insaf partisinin üst düzey lideri Mazari'nin, 1972'ye kadar uzanan bir toprak anlaşmazlığı kisvesi altında Başbakan Şahbaz Şerif'in yeni yönetimi tarafından siyasi olarak hedef alındığını iddia etti.

Mazari'nin tutuklanmasından saatler sonra, Pencap eyaleti Başbakanı Hamza Shahbaz serbest bırakılmasını emretti ve Cumartesi günü geç saatlerde bir duruşma için İslamabad mahkemesine getirildi.

Serbest bırakıldıktan sonra, Mazari bir dizi tweet'te cep telefonunun alındığını ve şoförünün dövüldüğünü ve gözlerinin bağlandığını söyledi.

"Baş Yargıç İslamabad Yüksek Mahkemesi'ne zamanında haber verdiği için teşekkür etmek istiyorum. Zorla kaybedilmelere her zaman karşı çıktım ve şimdi kayıpların ailelerinin neler yaşadığını şahsen biliyorum "dedi.

'Faşist rejim'

Eski Başbakan Han, Mazari'nin tutuklanmasını kınadı ve Şerif liderliğindeki hükümeti "faşist bir rejim" olmakla suçladı.

Twitter'da "Shireen güçlü ve korkusuz, eğer ithal hükümet onu bu faşizmle zorlayabileceğini düşünüyorsa, yanlış hesapladılar!" dedi.

Mazari, Han hükümetinin geçen ay parlamentoda yapılan güvensizlik oylamasında devrilmesinden bu yana sosyal medyada Şerif hükümetini eleştiriyor.

220 milyon nüfuslu nükleer silahlı Güney Asya ülkesini üç buçuk yıl boyunca yöneten 69 yaşındaki Han, ABD'yi kendisini devirmek için bir komployu desteklemekle suçlamıştı.

PTI'nın milletvekillerinin çoğu, protesto amacıyla organın alt meclisinden istifa etti ve Han, hükümeti erken seçime zorlamak için ülke çapında büyük halk mitingleri yoluyla destekçilerini harekete geçiriyor.

