Mahkeme Dur Dedi Maaşınızdan Kesinti Yapılamayacak! Artık Daha Yüksek Maaş Alabilirsiniz

Tüketici Mahkemesi'nden kredi kullanıp da icralık olan vatandaşlara sevindiren haber geldi! Kredi çekip ödeyemeyince hakkında icra takibi başlatılan ve her ay maaşının 4'te 1'i kesilen tüketici haklı bulundu. Artık maaşlardan kesinti yapılamıyor. Pek çok kişinin bilmediği Kanun hükmü çerçevesinde maaştan icra takibi kesintisi yapılamıyor. Mahkeme, kesinti yapılan tüm tutarın tüketiciye iadesine karar verdi!

Ankara Batı Adliyesi'nde bulunan 1. Tüketici Mahkemesi önemli bir karara imza attı. Memur olarak çalışan M.Ö, bir bankadan çektiği krediyi ödeyemeyince takibe düştü. İcra takibiyle karşı karşıya kalan ve maaşından 4'te 1 oranında kesinti yapılan tüketici, soluğu Mahkeme'de aldı. Tüketici Mahkemesi de yapılan kesintiyi haksız bularak tüm tutarın kendisine iadesine karar verdi.

Kredi borcunu ödeyemediği için icralık olan M.Ö.'nün maaşından, sözleşmeden doğan takas mahsup hakkkı öne sürülerek kesinti yapıldı. M.Ö.'de maaşından yapılan kesintileri duyunca avukatı aracılığıyla Tüketici Hakem Heyeti'ne ardından da Mahkeme'nin yolunu tuttu. Tüketici Hakem Heyeti, bankanın haklı olduğunu ve maaştan kesinti yapılabileceğini hükmedince, Mahkemede dava yolu göründü.

Maaştan Kesinti için Şartlar Oluşmamış

İcra İflas Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Yargıtay'ın sair içtihatları konu edilerek açılan dava, Ankara Batı 1. Tüketici Mahkemesi'nde görüldü. M.Ö.'nün onayı olmaksızın maaştan kesinti yapılamayacağı belirtilerek, yapılan kesintilerin haksız olduğu vurgulandı.

Bankanın genel işlem koşulu niteliğindeki hükümler çerçevesinde, müvekkili aydınlatmadan ve kredi sözleşmeleri konusunda gerekli bilgileri vermeden sözleşme imzalattığı ifade edilerek, söz konusu sözleşme hükümlerinin iptali istendi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi'nin benzer nitelikteki emsal bir davada verdiği karar gerekçesiyle önce davanın reddine karar verildi. Yani Bankanın haklı olduğuna hükmedildi.

İtiraz Edildi Karar Değişti

M.Ö.'nün avukatının itirazı üzerine Mahkeme bu kez Bankanın yaptığı kesintilerin hukuka aykırı olduğuna ve tüketicinin açtığı davanın KABULÜNE karar verdi. Türk Borçlar Kanunu'nun 143. maddesinde "ALACAKLININ RIZASIYLA TAKAS EDİLEBİLİR ALACAKLAR" ve Yargıtay'ın sair içtihatları uyarınca İcra İflas Kanunu hükümleri birlikte nazara alındığında tüketicinin haklılığı ortaya çıkmış oldu. Böylece tüketici, haksız olarak maaşından yapılan kesintileri yasal faiziyle birlikte geri aldı.

Hakkını Aramayan Çok Kişi Var

Söz konusu karara ilişkin açıklama yapan avukat, müvekkiliyle benzer nitelikte binlerce mağdurun olduğunu, ancak yasal haklarını bilmedikleri için yasal olmayan bu kesintilerle karşı karşıya kalabildiklerini dile getirdi.