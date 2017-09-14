Zuhal Topal fuhuş operasyonunda yakalanan damat adayı hakkında ilk kez konuştu !

Zuhal Topal, sunduğu izdivaç programında ünlenen ve bugün bir fuhuş operasyonunda gözaltına alınan Birkan'la ilgili suskunluğunu bozdu. Topal, "Muhatap ben değilim, yapım şirketi" diyerek, topu yapım şirketinin üzerine attı.

DAMAT ADAYI BİRKAN FUHUŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINDI

Adana merkezli 14 ilde gerçekleştirilen operasyonda eskortluk sitesi adı altında fuhuş çetesi kurduğu ve fuhuşa yer temin ettiği iddia edilen 2'si kadın 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin arasında Zuhal Topal'ın sunuculuğunu yaptığı evlilik programıyla ünlenen damat adayı Birkan K. da vardı.

"MUHATAP YAPIM ŞİRKETİ"

Birkan K. ile adının sürekli anılmasından rahatsız olan Zuhal Topal, yaptığı açıklamayla, kendisi ve Birkan arasında bağ kurulmaya çalışılmasını eleştirdi.

İşte Zuhal Topal'ın açıklaması:

Son zamanlarda internet sitelerinde geçtiğimiz sezon sunuculuğunu yaptığım, şu anda yayında olmayan "Zuhal Topal'la" programının locasında yer alan isimlerle ilgili pek çok haber yayınlanmaya başladı.

Daha önce de altını çizerek belirttiğim gibi programın yapımcısı ben, benim eşim ya da ailemden biri değildir. Dolayısıyla çıkan haberlerin muhatabı yapım şirketidir. Şahsımla ilgili olmadıkça; programla ilgili olan ve muhatabı yapım şirketi olan haberlerin, benim ismimle yan yana getirilmemesini önemle rica ederim.