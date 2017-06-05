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Zeynep Özyılmazel, Yeni Single'ı İle Geliyor

Caz ve pop şarkıları ile hayranlarının beğenisi toplayan Zeynep Özyılmazel'in ilk single'ı "Zaman Olur", 9 Haziran'da piyasaya çıkıyor.

05 Haziran 2017 Pazartesi 15:32
Zeynep Özyılmazel, Yeni Single'ı İle Geliyor

Şarkıcı Zeynep Özyılmazel'in ilk single'ı "Zaman Olur", 9 Haziran'da tüm dijital platformlarda yerini alacak.

Caz ve pop şarkılarından oluşan zengin repertuvarı ile geniş bir hayran kitlesi edinen Zeynep Özyılmazel, ilk single'ı "Zaman Olur"u 9 Haziran'da müzikseverlerle buluşturacak. Özyılmazel, söz ve müziği Erkin Arslan'a ait şarkıda billur sesinin yanı sıra gitar, kontrbas, piyano, yaylılar ve davul ile dinleyenleri müzikal bir şölene davet ediyor.

"Zaman Olur"a Dilek Altan yönetmenliğinde klip çekilirken, klibin önümüzdeki günlerde yayımlanacağı açıklandı.



Son Güncelleme: 05.06.2017 16:01
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