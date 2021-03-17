Zerrin Özer Tecavüze Uğradığını Anlattı

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında ‘’ Dur Bir Dinle’’ programını bu haftaki konuğu oldu. Zerrin Özer, yıllar Önce yaşamış olduğu bir olayı anlatması ile herkes şok oldu. Zerrin Özer, yıllar önce bir dönemin plakçısı Ümit Güner'in kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ifade etti. Özer şu ifadeleri ifadeleri kullandı, ‘’ Geberdi gitti. Geçenlerde gördüm vefat etti ilk defa yayınlanıyor ismi’’ açıklamasını yaptı.

Ünlü şarkıcı, yaşamış olduğu zor anları Armağan Çağlayan'ın programına anlattı.

Özer, ‘’ Ağabeyim dediğim insanın tecavüzüne uğradım’’ dedi.

Ümit Güner'e hakkını helal etmediğini, Güner'in kendisine şatolar alırken kendilerine para vermediğini zamanında Güner'in 2 tane çok satan albüm yaptığını ifade etti.

Zerrin Özer yaşamış olduğu zor anları şu kelimelerle anlattı, ‘’ Bir gün başıma bu olay gelmiş dayak yiye yiye yumruk iyiye üstünde 180 kilo bir adam bağırıyorum ben onun hayatımda en yakın ağabeyim biliyorum. Ben o zaman başkasına aşığım ve bir tek ona anlatabiliyorum’’, ifadesini kullandı. Açıklamanın devamında ise kendi ailesinin o adamı zarar verip başlarını belaya sokmaması adına sustuğunu ve çok zor zamanlardan geçtiğini dile getirdi.

Zerrin Özer o sıralar ailesine durumunu anlatamadığını, eğer ailesinin bu durumu bilirse Güner'i öldürüp kendi başlarını belaya sokmasından korktuğunu dile getirdi. Özer işten ayrılmak istediğinde de annesinin tutumun oldukça sert olduğunu, Ümit Güner'in tanıdık bildik bir insan olduğu için yanından ayrılmaması gerektiğini söylemiş. Zerrin Özer, yıllarca Güner'in suratına baka baka çalıştığını ve zamanında bir evlilik yapmak istediğinde de buna müsaade edilmediğini bu zor zamanlarını sadece psikiyatristine anlattığını ifade etti.

Zerrin Özer, herkesin ‘’ Zerrin hep ağlıyor hep siyah gözlük takıyor kimseye bakamıyor ki Zerrin’’ denilmesinin altında yatan nedenin aslında bu olduğunu ifade etti.