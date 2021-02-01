Zehra Yılmaz Son Gelişmeler

Gençliğim Eyvah dizisindeki oyunculuk performansı ile izleyicileri büyüleyen Zehra Yılmaz’ın yeni projesi belli oldu. Uğur Yücel ve Mustafa Üstündağ’ın başrollerinde olduğu “Zoraki Misafir” isimli film setinde yer alacak oyuncunun Zehra Yılmaz olduğu ortaya çıktı. “Gençliğim Eyvah” isimli dizi ile adından bahsettiren başarılı oyuncu Yılmaz, kadrosunda yer aldığı filmin kısa bir zaman içinde vizyona gireceği haberini seyirciler ile paylaştı. Filmde Elif isimli karaktere hayat veren Zehra Yılmaz’ın, senaryo gereği projede Elif isimli karakteri canlandırdığı hakkında yeni bilgiler öğrenildi.

Başarılı oyuncu Zehra Yılmaz, yeni projesi hakkında çok güzel bir filme imza attıklarını, güzel ve komik bir iş başardığını ifade ederken yılın komedi filmi olabilecek tatta bir film yaptıklarına açıklamalarda bulundu. Oyuncu son olarak Atv ekranlarının yaz dizisi olan “Gençliğim Eyvah” dizisi ile seyircilerle buluşup başarılı performansı ile Çağla karakterine hayat vermişti.

Oyunculuk kariyerinde Gönülçelen, Bodrum Masalı, Kara Yazı, Cennet’in Gözyaşları ve Kimse Bilmez gibi birbirinden başarılı projelerde bulunan Zehra Yılmaz, son olarak da Gençliğim Eyvah dizisinde Çağla karakterine hayat vermişti.

Yeni filmi hakkında konuşan Yılmaz, kendi hayatında da dizide canlandırdığı karakterlerin özellikleri ile benzer olarak dik başlı olduğunu açıklarken inandığı konularda bu şekilde davrandığı itirafında bulundu. Oyuncu, rol aldığı projeler dışında özel hayatı ile de gündeme gelmişti. Son olarak evliliğin eşiğinden döndüğü Cem Belevi ile biten ilişkisi hakkında magazin gündeminde uzun süre yer tutan Zehra Yılmaz oyunculuğu ile beğenilmektedir.

Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşının paylaşımına kalp emojisi bırakması ile adı aşk dedikodularına karışan oyuncu, bu iddiaları yalanlayarak bir süreliğine kalbini aşka kapattığını açıkladı. Günlük olarak işleri ile de ilgilendiğini belirterek hayatında olan her şeyin de yolunda olduğuna dair açıklamalarda da bulundu. Son film projesinin vizyona girmesine az bir süre kalan oyuncu, yeni projesinin haberini de bu şekilde bildirmiş oldu.