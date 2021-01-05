Youtuber Okan Serbes'e ırkçı saldırı! Youtuber Okan Serbes kimdir?

Youtuber Okan Serbes'e ırkçılık şoku! ABD'de yaşayan Youtuber Okan Serbes gittiği spor salonunda salon sahibinin kendisine sözlü saldırıda bulunduğunu açıkladı. Yaşantısını Amerika, Florida Orlando’da sürdüren Okan Serbes spor salonunda başına gelenleri anlattı. İşte detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

Irkçılık skandalı!

Irkçılık skandalları bitmiyor. ABD'de yaşayan youtuber Okan Serbes'e çirkin muamele gündeme bomba gibi düştü. Spor salonuna giden Youtuber Okan Serbes'e ırkçı spor salonu sahibi sözlü saldırıda bulundu. Salon sahibi ve Youtuber Okan Serbes arasında tartışma çıktı. Olayı Okan Serbes sosyal medya hesabından duyurdu. Okan Serbes yayınladığı instagram hikayesinde maruz kaldığı ırkçılık olayını şu sözlerle anlattı. Okan Serbes: " Arkadaşlar, spor salonuna gittim ırkçı spor salonu sahibi ile tartıştık az kalsın kavga ediyorduk. Spor salonu sahibi istemiyorum seni, git dedi. Videosunu çektik yakın zamanda kanalıma gircem ve bunun gıbi ırkçıları ifşa edicem" dedi.

Okan Serbes oldukça merak edilen fenomenlerin başında geliyor. İlgi çekici paylaşımları ile adından sıkça söz ettiren Youtuber Okan Serbes kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Boyu ve kilosu kaç? Kısaca hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık.

Okan Serbes kimdir?

1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1.88 boyunda ve 90 kilodur. Bulgaristan göçmenidir. Paylaştığı videoları ile sosyal medya fenomeni olmuştur. Bir tane kendisi gibi youtuber Sema adında kız kardeşi vardır. Eğitimin ise Yeditepe Üniversitesi 'nde tamamlamıştır. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü mezunudur. Amerika, Florida Orlando’da yaşamaktadır. Youtube üzerinden yayınladığı videolarla kısa sürede adından söz ettirmiştir. Birçok spor dalı ile ilgilenen yakışıklı fenomen yoğun tempoda ağırlık çalıştığı için fiziği ile de dikkatleri üstüne çekerek ilgi odağı olmuştur. Yayınladığı videoları ağırlıklı olarak Amerika'da yaşam üzerine çekmiştir. Aynı zamanda cilt ve vücut bakımı gibi konularda da video çekmektedir.

Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021, 01:36