You Dizisinin Joe Goldberg'i Kimdir?

Ünlü oyuncu 1 Kasım 1986'da Baltimore, Maryland'de dünyaya gözlerini açtı. Annesi Penn'in başarılı bir oyuncu olabileceğini düşünerek henüz 11 yaşındayken oyunculuk eğitimini olabilmesi adına Los Angeles'a taşındı. Çocukluğunu ise Virgina a Seattle’da geçirdi. Ünlü oyuncunun babası ise bir çok işte aynı anda çalışıyordu. Baba Badgley gazete muhabirliği ve aynı zamanda marangozluk işleri ile uğraşırken bunun yanı sıra Yeşil partiden New York Valisi adayı olmuştur.

Penn Badgley'in oyunculuk kariyeri ise Seattle çocuk tiyatrosuna başladı. Ünlü oyuncu burada oyunculuğa, ilk adımını atmıştır. 1990'lı yıllarda şarkıcı olma hevesiyle yola çıkan Penn, 1998 yılına geldiğimizde ilk single'ı çıkarmayı başarmıştır. Ancak bu alanda pek de başarılı olmayan yakışıklı oyuncu tekrardan oyunculuk kariyerine dönmüştür. 1999-2000 yıllar arasında Mario oyunlarında seslendirme yapan Badgley, TV şovlarında da aktif olarak bulunmuştur. İlk ödül deneyimini ise Şansölye Philip karakteri ile almıştır. Netflix platformunda yayımlanan You dizisi ile binlerce hayran kitlesine ulaştı, burada Joe Goldberg karakterine hayat veren Badgley aynı zamanda tam bir futbol aşığıdır. Futbola olan hayranlığı ile bilinen yakışıklı oyuncu, 2018 ve 2022 Dünya Kupasını, Amerika Birleşik Devletleri'e getirmek için Brad Pitt ile bir çalışma yürütmüştür.

Bir ara oldukça popülerleşen ekranların sevilen dizisi Gossip Girl dizisinde de gördüğümüz oyuncu Gossip Girl'de adından sıkça söz ettirirken You dizisinde adeta kariyerinde parladı. Elizabeth Lail ile başrollerini paylaşmış olduğu Netflix platformda yayınlanan You dizisi ile başarılı bir sezon geçirmiştir. Penn Badgley, dizinin ikinci sezonunda ise Victoria Pedretti ile başrol oyunculuğunu paylaşacak.

2014 yılında sevilen şarkıcı domino Kirke ile Newyork'ta nikah masasına oturdu. Çiftin James Badgley adında bu evlilikten bir bebekleri oldu. Domino Kirke’ün önceki eşinden olan Cassius adında bir oğlu mevcuttur.

You dizisi Türkiye'de en çok izlenen ilk 3 yabancı diziden biri olma özelliği de taşımaktadır.