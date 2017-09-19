Yılın düğünü gerçekleşti Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Fransa'da evlendi !

Yakın arkadaşlarının hazır bulunduğu geceden renkli görüntüleri sosyal medya hesaplarından da paylaşan ikili bu paylaşımlarını ‘Şeymacun’ hashtagiyle yapınca akıllara geride bıraktığımız haftalarda evliliklerini sonlandıran Brad Pitt ve Angelina Jolie geldi. Onlar da aralarındaki uyumla ‘Brangelina’ lakabını almış ancak bu mutlu evliliği sonsuza dek sürdürememişlerdi. Şimdilerde yurt dışında birden çok ülkede boy gösteren Acun Ilıcalı’nın bu evlilikle birlikte hayatında yeni bir sayfa açılmış oldu.



İLK KARŞILAŞMA “VAR MISIN YOK MUSUN” YARIŞMASINDA OLDU

Şeyma Subaşı’nı ilk defa 2009 yılında Var Mısın Yok Musun adlı yarışmada gördük. 20 yaşındaki genç kız yarışmadan 69 bin TL kazanarak ayrılmıştı. İkilinin aşkının bu programdan sonra başladığı biliniyor. Yok Böyle Dans yarışmasının kostümlerini tasarlaması için birine ihtiyaç duyulunca, o dönem moda tasarımı okuyan kardeşi, Şeyma’yı bu görev için önerdi. 1990 doğumlu Şeyma Subaşı, bu yarışmadan önce Deniz Akkaya’nın sunduğu ‘Deniz Akkaya ile Top Model’ yarışmasına katılmıştı.

2014’TE MELİSA DÜNYAYA GELDİ

Şeyma Subaşı 2014 yılında anne oldu ve kızı Melisa’yı dünyaya getirdi. Anne kız, Acun Ilıcalı’yı Survivor 2016’nın çekildiği Dominik’te yalnız bırakmamak için Miami’ye taşındı ve sık sık Dominic’e seti ziyarete gitti.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ ŞEYMA

Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi gördü. Özellikle Survivor setinden paylaştığı kareler ve Acun Ilıcalı için yapılan doğum günü kutlaması yılın en ilgi çeken magazin haberleri arasındaydı. Acun Ilıcalı, bu süreçte sessizliği koruyup, Şeyma Subaşı’nın Instagram fotoğraflarının birkaçına yorum yapmak dışında hiçbir açıklama yapmamıştı.



VE 18 EYLÜL 2017’DE EVLENDİLER

Acun Ilıcalı, kızı Melisa’nın annesi Şeyma Subaşı ile Marsilya’daki Türk konsolosluğunda imzayı atarak evlendi.

FATİH TERİM DE YALNIZ BIRAKMADI

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı’nın nikahlarının ardından kutlama yemeğine sanat ve cemiyet hayatından birçok isim katıldı… Fatih Terim de bu özel günde çifti yalnız bırakmadı.



ŞEYMACUN ETİKETİYLE ÇOK SAYIDA PAYLAŞIM YAPILDI

Her ne kadar Şeyma Subaşı bu özel güne dair çok sayıda paylaşım yapmış olsa da sosyal medya Şeymacun etiketi altında birbirinden renkli paylaşımlara da sahne oldu.