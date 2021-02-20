Yıldıray Şahinler Kimdir? Yaşı, Boyu, Evli Mİ?

Yldıray Şahinler, 7 Şubat 1968 İstanbul doğumlu olan tiyatro yönetmeni, oyuncu, çevirmen ve Türk seslendirme sanatçısıdır, Kova burcu olan oyuncunun lisans eğitimi İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde gerçekleşmiştir. Oyuncunun uzun süre boyunca İstanbul Şehir tiyatrolarında görev yaptığı bilinirken pek çok oyunda rol aldığı ifade edilmiştir. Son olarak Akıncı isimli projede Cevdet isimli karaktere hayat vermesi ile dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Yıldıray Şahinler, dizide sergilediği başarılı performansı ile ilgi toplamıştır. İşte Akıncı dizisinin Cevdet’i, Yıldıray Şahinler hakkında merak edilenler ve en güncel bilgiler…

Tiyatro dışına kamera karşısına da geçerek sinema dizi ve filmlerde de rol alan başarılı oyuncu Yıldıray Şahinler 2007 yılının ilk aylarında İstanbul Halk Tiyatrosu adlı tiyatro grubun kurucuları arasında yer alarak başarılı bir işe imza atmıştır. 2014 sonbaharında Kanal D'de başlayan “Hayat Yolunda” isimli projede Tayfun Kuzu karakterini canlandırarak beğeni toplamıştır. Bugüne kadar pek çok tiyatro oyunu ve dizi filmde rol alıp seslendirmeler yapan Yıldıray Şahinler, özellikle İçerde dizisinde canlandırdığı Alyanak karakteri ile kariyerinde parlama noktasını yaşamış ve bu rolüyle beğeni toplamıştır.

2017 senesinde ise Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Mehmet karakteri ile ilgileri üzerine çekmiş ve kariyerinde ün katmaya devam etmiştir. 2019 senesinde Yedinci Koğuştaki Mucize adlı sinema filminde ve Ferhat ile Şirin isimli dizide rol alan Yıldıray Şahinler, son olarak Akıncı isimli projede Cevdet ve karakterine Hayat vermektedir. Başarılı oyuncu Yıldıray Şahinler, Gizem Şahinler ile dünya evine girmiştir. Oyuncunun Aksel isminde bir oğlu bulunduğu bilinen bilgiler arasında yer almaktadır. Yıldıray Şahinler'in boyu 173 cm iken kilosu ise 76’dır. 2004 senesinde pek çok ödül almış olan sanatçı Yıldıray Şahinler, Afife Tiyatro Ödülleri, Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü ve Sadri Alışık Ödülü gibi pek çok ödülü almaya hak kazanmıştır.