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Yeşim Salkım'ın bu sözleri Demet Akalın'ı kızdıracak !

Ünlü sanatçı Yeşim Salkım geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Demet Akalın'ı sert bir dille eleştirdi.Yeşim Salkım , Demet Akalın’ın Okan Kurt ile evliliğini diline doladı.

26 Aralık 2017 Salı 12:10
Yeşim Salkım'ın bu sözleri Demet Akalın'ı kızdıracak !

DEMET AKALIN'IN EVLİLİĞİ MUTSUZ GEÇİYOR

Ünlü sanatçı Yeşim Salkı ; "Evliliğinde mutsuz bir insan. Kendi mutsuzluğunu, çevredesindekilere yansıtıp onları da mutsuz etmek istiyor. Meydanı boş bulmuş, sürekli birilerine sarıyor.Biz senin gibi paramızı sosyal medyadan kazanmıyoruz. Aslan gibi sahneye çıkıp şarkımızı söylüyoruz" diye konuştu.

Star Life adlı magazin programının sunucusu olan Dilay Deniz ile Demet Akalın'ın arasındaki tartışmaya da karışan Yeşim Salkım ;"Bunları kafanı takma. Allah’ın öyle bir tokadı var ki, kurda kuşa yem eder insanı.” diyerek Dilay Deniz'e destek verdi.

NE OLMUŞTU ?

Sevilen şarkıcı Demet Akalın , Twitter'dan ''Starlife bu sunucu kızı çok aramış mı ya direk zapp'' ifadesini kullanmıştı.Demet Akalın'ın bu açıklamalarına kısa bir süre sonra Dilay Deniz'den yanıt gecikmedi.Dilay Deniz , instagram hesabından Demet Akalın'a yanıt verdi.

Dilay Deniz ; paylaştığı fotoğrafa ''Estetiğim, botoksum, dolgum yok. İyi eğitimler aldım. Herkes işine baksın. Çünkü ben ekmeğimi işime bakarak kazanıyorum. Şükürler olsun ki çok arandım ve bulundum. Allah kötü kalplilerden korusun'' notunu düştü.

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