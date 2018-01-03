Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'dan kötü haber

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli yumurtalık kanserinin nüksetmesi nedeniyle geçtiğimiz aylarda ameliyat masasına yatarak ameliyat olmuştu.Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli' Bahar Öztan, taburcu olmasına rağmen kendisini iyi hissetmediği için yeniden hastaneye kaldırıldı.

Yılbaşı gecesinde yeniden rahatsızlanan Bahar Öztan , apar topar yeniden özel bir hastaneye kaldırıldı.Hastalığının yeninden nüksettiği öğrenilen Öztan, yeniden tedavi altına alundı.

Annesini bir an yalnız bırakmayan oğlu Yiğit Öztan, "Yılbaşı gecesi rahatsızlandı. Şu anda biraz ağrıları var ama şükür daha iyi. İnşallah toparlayacak." dedi.