Yeşilçam Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu! Yeşilçam Dizisi Ne Zaman Başlayacak, Oyuncuları Kim, Konusu Ne?

Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı Yeşilçam dizisinin geçtiğimiz günlerde ilk fragmanı yayınlanmıştı. Online dizi ve film izleme platformu olan Blu TV’nin merakla beklenen yeni dizisi Yeşilçam’ın yayın tarihi de belli oldu. İşte seyirciler tarafından merak edilen Yeşilçam dizisinin yayın tarihi, oyuncuları, konusu ve ilk fragmanı...

YEŞİLÇAM DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Blu TV'de yayınlanacak olan Yeşilçam dizisinin yayın tarihi izleyiciler tarafından merakla bekleniyordu. Çağatay Ulusoy, Selin Şekerci ve Afra Saraçoğlu’nun başrollerinde yer alacağı nostaljik dizinin çok yakında yayınlanacağı açıklandı. Dizinin Blu TV platformunda yayınlanacağı tarih Nisan ayı olarak belirlendi.

Geçtiğimiz günlerde ilk fragmanı yayınlayan Yeşilçam dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri üzerine çekti. Dizi sektörüne adeta yeni bir soluk getirecek olan Yeşilçam'ın ilk fragmanı herkese kendini sevdirdi. Dizinin yayınlanan fragmanında mekan düzenlemeleri oyuncuların kostüm saç ve makyajı yansıttığı döneme uygun şekilde hazırlandığı için izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Diziye olan heyecanı daha şimdiden arttıran fragmanda dizinin başrollerinde biri olan Selin Şekerci adeta büyüledi. Dizide bir Yeşilçam yıldızını canlandıracak olan Selin Şekerci’nin dizi için şan dersi aldığı ve canlandırdığı karakter gereği dizide şarkıda söyleyeceği öğrenildi. Bunun yanı sıra dizinin bir müziğini de seslendireceği ortaya çıktı.

Duyurulduğu ilk günden beri oyuncu kadrosu merak konusu olan Yeşilçam dizisinin oyuncuları tamamen belli oldu. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Selin Şekerci Afra Saraçoğlu’nun yer aldığı dizide Ayta Sözeri, Özgür Çevik, Güngör Bayrak, Bora Akkaş, Yetkin Dikinciler, Selin Kahraman, Nilüfer Açıkalın, Efe Tunçer, Ercüment Fidan, Altan Erkekli ve Devrim Nas gibi başarılı oyuncular da rol alacak.

10 bölüm sürecek olan dizinin yapımcılığını ES Film üstlenmiştir. Senaryosu Volkan Sümbül ve Levent Cantek tarafından yazılan dizinin yönetmenliğini de dünyaca ünlü yönetmen Çağan Irmak yapmaktadır. Nisan ayında seyirci karşısına çıkacak olan Yeşilçam dizisi Blu TV platformunun da ilk dönem özel yapımı olma özelliğini taşımaktadır.

YEŞİLÇAM DİZİSİ KONUSU NE?

1960'lardan Yeşilçam sinemasında yapımcı olan bir karakterin hikayesini ele alan Yeşilçam dizisinde Semih karakteri Çağatay Ulusoy tarafından, Tülin karakteri Afra Saraçoğlu tarafından, Mine karakteri ise Selin Şekerci tarafından canlandırılmaktadır. Semih karakteri bir yapımcıyken Mine karakteri de Yeşilçam yıldızıdır. Afra Saraçoğlu tarafından canlandırılan Tülin karakteri ise ünlü bir yıldız olmak isteyen sıradan bir kişi olarak karşımıza çıkacak.