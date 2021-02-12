Yeşilçam dizisi bomba gibi geliyor! Yeşilçam dizisi nerde, ne zaman yayınlanacak?

Blu TV'den yeni dizi!
Bu sezon bibirinden farklı diziler yayınlayan Blu TV'den yine çok farklı dizi geliyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Çağatay Uusoy'un yer aldığı Yeşilçam dizisine geri sayım başladı. Dizinin ilk tanıtımı yayınlandı.Yeşilcam dizisi farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki Yeşilçam dizisinin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?
Yeşilçam dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?
- Afra Saraçoğlu
- Çağatay Ulusoy
- Ayta Sözeri
- Selin Şekerci
- Özgür Çevik
- Güngör Bayrak
- Bora Akkaş
- Yetkin Dikinciler
- Selin Kahraman
- Nilüfer Açıkalın
- Efe Tunçer
- Ercüment Fidan
- Altan Erkekli gibi ünlü isimler yer alıyor.
Yeşilçam dizisinin yapımını ES Film üstlenirken, yönetmen koltuğunda bir çok başarılı projelere imza atan Çağan Irmak oturuyor.
Yeşilçam dizisinin konusu nedir?
1960'lar Türkiye'sine yolculuk yapılacak. Yeşilçam dizisi adından anlaşıldığı gibi nostaljik tarzda olacak. 1960'lı yılların bugüne uyarlanması şeklinde olacak dizinin çekimleri hızla devam ederek kısa bir süre sonra yayın hayatına girmesi bekleniyor.
Blu TV Yeşilçam dizisi için "1960’lar Türkiye’sinde, Yeşilçam’ın altın çağında bir yeniden doğuş hikayesi" ifadesini kullanarak dizinin tanıtımını yaptı. Yeşilçam dizisi izleyiciler tarafından ne zaman yayınlanacağı merak edilmeye başladı. Sabırsızlıkla beklenen ve şimdiden ilgi uyandıran Yeşilçam dizisinin henüz yayın tarihi belli olmadı. Diziye dair ayrıntılar geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.