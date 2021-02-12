Yeşilçam dizisi bomba gibi geliyor! Yeşilçam dizisi nerde, ne zaman yayınlanacak?

Blu TV'den yeni dizi!

Bu sezon bibirinden farklı diziler yayınlayan Blu TV'den yine çok farklı dizi geliyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Çağatay Uusoy'un yer aldığı Yeşilçam dizisine geri sayım başladı. Dizinin ilk tanıtımı yayınlandı.Yeşilcam dizisi farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki Yeşilçam dizisinin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

Yeşilçam dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Afra Saraçoğlu

Çağatay Ulusoy

Ayta Sözeri

Selin Şekerci

Özgür Çevik

Güngör Bayrak

Bora Akkaş

Yetkin Dikinciler

Selin Kahraman

Nilüfer Açıkalın

Efe Tunçer

Ercüment Fidan

Altan Erkekli gibi ünlü isimler yer alıyor.

Yeşilçam dizisinin başrollerinde Çağatay Ulusuoy, Afra Saraçoğlu, Ayta Sözeri ve Selin Şekerci bulunmaktadır. Çağatay Ulusoy Semih karakterini canlandırırken Afra Saraçoğlu ise Tülin karakterlerine can verecektir. Ekranlara en son Çatı Katı Aşk dizisiyle gelen Selin Şekerci’de Çağatay Ulusoy’un bir diğer partneri Mine’yi canlandıracak. Ayta Sözeri ise Kuvvet karakteri ile ekranlara gelecek.

Yeşilçam dizisinin yapımını ES Film üstlenirken, yönetmen koltuğunda bir çok başarılı projelere imza atan Çağan Irmak oturuyor.

Yeşilçam dizisinin konusu nedir?

1960'lar Türkiye'sine yolculuk yapılacak. Yeşilçam dizisi adından anlaşıldığı gibi nostaljik tarzda olacak. 1960'lı yılların bugüne uyarlanması şeklinde olacak dizinin çekimleri hızla devam ederek kısa bir süre sonra yayın hayatına girmesi bekleniyor.

Blu TV Yeşilçam dizisi için "1960’lar Türkiye’sinde, Yeşilçam’ın altın çağında bir yeniden doğuş hikayesi" ifadesini kullanarak dizinin tanıtımını yaptı. Yeşilçam dizisi izleyiciler tarafından ne zaman yayınlanacağı merak edilmeye başladı. Sabırsızlıkla beklenen ve şimdiden ilgi uyandıran Yeşilçam dizisinin henüz yayın tarihi belli olmadı. Diziye dair ayrıntılar geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.



Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021, 00:06