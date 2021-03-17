Yeşil sahalardan saatçiliğe: Stephan Lichtsteiner!

Lazio, Juventus ve Arsenal gibi kulüplerde top koşturan ve futbol kariyerine geçen yıl Ağustos ayında Alman ekibi Augsburg'da nokta koyan İsviçreli Stephan Lichtsteiner yeni bir mesleğe adım attı. Ülkesinin ünlü saat markası olan Maurice de Mauriac ile anlaşmaya varan eski futbol yıldızı, altı ay sürecek stajyerliğine başladı. Futboldan emekli olduktan sonra teknik ekiplerde yer alan ya da yorumcu olan arkadaşlarının aksine tamamen farklı bir alana yönelen Lichtsteiner, üretken olmanın kendisine huzur verdiğini söyledi.

Saat ile futbolun benzerliği: Takım oyunu!

Hayatının büyük bölümünü adadığı futbolu çok sevdiğini ancak maalesef ömür boyu yapılacak bir meslek olmadığını belirten Lichtsteiner, 37 yaşındaki emekli bir insan olarak başka uğraşlar bulmak zorunda olduğunu kaydetti. Saatçiliğin de futbolla ilişkili olduğunu aktaran İsviçreli yıldız, bu bağlantıyı bir benzetmeyle anlattı. Futbolda kazanmak için tüm takımın uyumlu bir şekilde çalışması gerektiğini aktaran Lichtsteiner, aynı şeyin saatler için de geçerli olduğunu ve aksi halde saatin çalışmayacağını vurguladı.

"Belki gerçek bir saatçi olurum"

Stajı boyunca saatçilik konusunda kendisini geliştireceğini belirten Lichtsteiner, üreteceği saati bir hayır kurumuna bağışlayacağını kaydetti. Zaman içinde gerçek bir saatçi olabileceğini vurgulayan emektar eski futbolcu, futbolla ilişkisini de tamamen kesmeyeceğini belirtti. Saat şirketi Maurice de Mauriac'ın sahipleri olan Leonard ile Massimo Dreifuss, eski futbolcu Lichtsteiner'ın kendilerinin ilk stajyeri olduğunu kaydetti. Stajyer başvuru listesindeki en dikkat çeken ismin Lichtsteiner olduğunu kaydeden ikili, uzun süreli bir ortaklık kurmayı planladıklarını ifade etti.

Lichtsteiner'ın başarılarla dolu kariyeri!

Geçen yıl kariyerine nokta koyan Stephan Lichtsteiner'ın başarılarla dolu kariyeri dikkat çekiyor. Formasını giydiği Lille ile Lazio taımlarının ardından 2011'de İtalyan devi Juventus'a giden Lichtsteiner, 7 yılını geçirdiği Juventus'un önemli savunma gücünden biri oldu. 2018 yılında Arsenal'in yolunu tutan Lichtsteiner, buarada 1 yıl kaldıktan sonra Alman ekibi Augsburg'a geçti ve burada kariyerini noktaladı. Lichtsteiner'ın 7 tane İtalya ligi Seria A şampiyonluğu, 5 İtalya Kupası ve 1 İsviçre Ligi şampiyonluğu bulunuyor.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021, 14:46