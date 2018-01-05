Yeni yılın ilk aşk bombası Cansu Dere ile Engin Akyürek !

Uzun süredir hayatında biri olmayan Engin Akyürek ile en son Fransız bir sevgilisi olan Cansu Dere'nin bir süredir gözlerden uzak olarak aşk yaşadığı iddia edildi.Bu sabah magazin gündemine bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.2018 yılının ilk aşk bombası olarak tanımlanan aşk da Engin Akyürek ile Cansu Dere’nin gözlerden uzak yeni bir ilişkiye yelken açtıkları iddia edildi.

Geçtiğimiz yıllarda bir erkekte aradığı kritlerleri ‘Zekâ, akıl, muhabbet’ diyerek özetleyen Dere’nin kalbini Akyürek’e kaptırdığı iddia edildi. Basına karşı mesafeli olan Dere ve Akyürek’in birlikteliklerinden emin olana kadar da görüntü vermeyecekleri konuşuluyor.