Yeni Yılda Hekimoğlu Hayranlarına Kötü Haber Geldi!

Kanal D'nin ABD yapımı House uyarlaması başarılı dizisi Hekimoğlu istenilen reytingleri bir türlü alamadı. Geçen hafta reytinglerde ve sosyal medyada adeta zincirlerini kıran Hekimoğlu dizisi bu hafta sürpriz bir şekilde geriledi. Dizinin hayranlarının kabusu gerçek oldu.

Başrollerinde Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık ve Kaan Yıldırım gibi isimlerin yer aldığı Hekimoğlu dizisi Salı günü güçlü rakipleri karşısında ayakta durmaya çalışıyor. Dizinin gününü değişmesini isteyen hayranların bu isteği kanal tarafından bir türlü yanıt bulmuyor. Salı günü TRT'de Masumlar Apartmanı ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizileri karşısında ayakta durmaya çalışan Hekimoğlu reytinglerde ayakta kalmakta zorlanıyor.

Kendine has izleyici kitlesi olan Hekimoğlu başarısı ile eleştirmenlerden olumlu yanıt alsa da dram sever Türk izleyicisi tarafından reytinglerde istenileni veremiyor. Hekimoğlu dizisi son bölümüyle Total'de ilk 10'a yine giremezken AB'de 7. sıraya geriledi.

Hekimoğlu dizisisinin hayranları final korkusu yaşarken son reytifgler bu korkuyu arttırdı. Dizinin AB'de gerilemesi planlanmamıştı. Kanal dizinin gününü değiştirmemekte kararlı. Salı günü güçlü rakiplere karşı Hekimoğlu'nu yem eden Kanal D, diziiyi orjinale göre daha erken bitirmeye kararlı. Orjinalinde 8 sezon süren dizi, Hekimoğlu dizisi ilk 2 sezonunda birbier gitmeye çalışsada bazı bölümler ülkeye uygun olamdığı gerekçesiyle çekilemedi.